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9 травня в Україні: у Нацполиции попередили про великі штрафи за святкування

STYLERЖиття    07.05.2020 - 18:55
9 травня в Україні: у Нацполиции попередили про великі штрафи за святкування
Штрафи за святкування 9 травня (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, які штрафи чекають порушників карантину і носіїв георгіївських стрічок у День перемоги

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу вніс корективи у звичний уклад життя жителів країни. На 9 травня скасовано всі масові заходи та українцям заборонили влаштовувати пікніки та вилазки на шашлики в ці дні. В Національній поліції попередили, що порушників карантину на свята будуть штрафувати.

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції, на вихідних у столиці планують посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Є інформація про те, що в суботу, 9 травня, в парку Вічної слави збираються провести масову акцію.

"Щоб не допустити провокацій і порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже все це потрібно для забезпечення безпеки", - розповів голова київської поліції Андрій Крищенко.

Жителям України нагадали, що штраф за використання георгіївської стрічки – 5100 гривень. Порушникам також загрожує адміністративний арешт на 15 діб.

За порушення карантинних обмежень штрафи набагато вище – від 17 тисяч гривень. Голова київської поліції зазначив, що відповідати перед законом будуть всі порушники.

"Звертаюся до городян з проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників і організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій", - резюмував Крищенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, коли і як почне працювати транспорт після карантину.

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