9 декабря - Юрьев день: почему этот день особенный у христиан, что нельзя делать

9 декабря - это в народном календаре Юрьев день. Церковный праздник носит название Георгий Победоносец. Это особый день для всех христиан.
В материале Styler мы расскажем обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.
Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве. Георгию Победоносцу молятся об охранении себя и домашних животных от волков.
Считается, что на осеннего Юрия у волков свадьба, что они до Рождества или Крещения (Сретенья) ходят стаями. Наши предки верили, что 9 декабря зима окончательно вступает в свои права и начинаются настоящие холода.
День ангела сегодня отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Георгий, Иннокентий, Федот и Иаков. Поздравьте их с именинами!
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