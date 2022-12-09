9 грудня - Юріїв день: чому цей день особливий у християн, що не можна робити

9 грудня – це у народному календарі Юріїв день. Церковне свято зветься Георгій Побідоносець. Це особливий день для християн.
У матеріалі Styler ми розповімо про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.
Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий у 11 столітті. Цю дату у православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму у 1051-1054 роках у Києві. Георгію Побідоносцю моляться про охорону себе та свійських тварин від вовків.
Вважається, що на осіннього Юрія у вовків весілля, що вони до Різдва або Хрещення (Стрітення) ходять зграями. Наші пращури вірили, що 9 грудня зима остаточно вступає у свої права і починаються справжні холоди.
День ангела сьогодні відзначають власники таких імен: Опанас, Георгій, Інокентій, Федот та Яків. Привітайте їх з іменинами!
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