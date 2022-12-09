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9 грудня - Юріїв день: чому цей день особливий у християн, що не можна робити

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

9 грудня – це у народному календарі Юріїв день. Церковне свято зветься Георгій Побідоносець. Це особливий день для християн.

У матеріалі Styler ми розповімо про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Історія свята

Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий у 11 столітті. Цю дату у православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму у 1051-1054 роках у Києві. Георгію Побідоносцю моляться про охорону себе та свійських тварин від вовків.

Вважається, що на осіннього Юрія у вовків весілля, що вони до Різдва або Хрещення (Стрітення) ходять зграями. Наші пращури вірили, що 9 грудня зима остаточно вступає у свої права і починаються справжні холоди.

Георгій Побідоносець (фото: wikipedia.org)

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на вулиці мороз, то 19 грудня також буде морозним.
  • Відлига – взимку будуть часті потепління.
  • Північний вітер - чекайте на сильні заморозки.
  • У мороз на річковий лід виступила вода - незабаром потеплішає.
  • Сні на пагорби лягає – урожай буде багатим.
  • Півні рано розкричалися - перед потеплінням.

Що сьогодні заборонено робити

  • Не можна цього дня займатись фінансовими справами - вони будуть неуспішними.
  • Заборонено 9 грудня полювати - нещастя та біди ляжуть на всю родину.
  • Не рекомендується вирушати у подорож, далеку дорогу.
  • Заборонено цього дня пити алкоголь.
  • Не можна їсти кислі продукти, краще віддавати фруктам та ягодам.
  • Не можна сваритись і з'ясовувати стосунки - наслідки таких сварок можуть бути дуже поганими.

День ангела сьогодні відзначають власники таких імен: Опанас, Георгій, Інокентій, Федот та Яків. Привітайте їх з іменинами!

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