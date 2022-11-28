5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год
Новогодняя елка – главное украшение дома во время праздника. Но следует помнить, что принося в дом срезанное дерево, мы тем самым его уничтожаем. Если вы не очень любите искусственные елки, стоит подумать об альтернативных растениях в горшках, которые из обычных вазонов могут превратиться в праздничное дерево.
Какие растения заменят елку или сосну – читайте ниже в материале Styler.
Мандариновое дерево
Мандарины – одни из главных атрибутов свято. Чтобы соединить несколько символов, вместо елки украсьте мандариновое дерево и положите под него подарки для детей и взрослых.
Такое деревце можно купить в цветочном магазине, и оно будет украшать ваш дом не один год.
Фото: мандариновое дерево (orchidsart)
Юкка
Представьте, что вы обитатель южных широт, где елку можно увидеть только на картинках.
Пальма юкка может прекрасно заменить елку, ведь вазон можно украсить и спрятать за него подарки. В другое время года юкка прекрасно впишется в интерьер вашего дома.
Фото: Юкка (rozetka)
Лавровое дерево
Лавровое дерево используют для украшения интерьера, создания декоративных композиций и даже в фармакологии.
Само растение при наличии света и правильного ухода, отлично чувствует себя в комнатных условиях.
На Новый год лавровое дерево станет прекрасной альтернативой елке.
Фото: Лавр (rastenievod)
Кипарис
Внешне кипарис напоминает миниатюрную елку. Кроме того, его культивируют, как домашнее хвойное растение.
Кипарис можно украсить гирляндой, красивой лентой или дождиком, которые не нанесут вреда растению.
Фото: Кипарис (rastenievod)
Самшит
В качестве новогодней "елки" можно выбрать вечнозеленый самшит.
Этот декоративный кустик прекрасно переносит стрижку, благодаря чему ему можно придать коническую форму, что сделает его похожим на ель.
Фото: Самшит (rozetka)
Раньше мы писали, какое комнатное растение признали лучшим для дома.
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