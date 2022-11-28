ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 21:30
5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год Фото: Какие растения заменят елку на Новый год
Автор: Светлана Мащенко

Новогодняя елка – главное украшение дома во время праздника. Но следует помнить, что принося в дом срезанное дерево, мы тем самым его уничтожаем. Если вы не очень любите искусственные елки, стоит подумать об альтернативных растениях в горшках, которые из обычных вазонов могут превратиться в праздничное дерево.

Какие растения заменят елку или сосну – читайте ниже в материале Styler.

Мандариновое дерево

Мандарины – одни из главных атрибутов свято. Чтобы соединить несколько символов, вместо елки украсьте мандариновое дерево и положите под него подарки для детей и взрослых.

Такое деревце можно купить в цветочном магазине, и оно будет украшать ваш дом не один год.

5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Фото: мандариновое дерево (orchidsart)

Юкка

Представьте, что вы обитатель южных широт, где елку можно увидеть только на картинках.

Пальма юкка может прекрасно заменить елку, ведь вазон можно украсить и спрятать за него подарки. В другое время года юкка прекрасно впишется в интерьер вашего дома.

5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Фото: Юкка (rozetka)

Лавровое дерево

Лавровое дерево используют для украшения интерьера, создания декоративных композиций и даже в фармакологии.

Само растение при наличии света и правильного ухода, отлично чувствует себя в комнатных условиях.

На Новый год лавровое дерево станет прекрасной альтернативой елке.

5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Фото: Лавр (rastenievod)

Кипарис

Внешне кипарис напоминает миниатюрную елку. Кроме того, его культивируют, как домашнее хвойное растение.

Кипарис можно украсить гирляндой, красивой лентой или дождиком, которые не нанесут вреда растению.

5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Фото: Кипарис (rastenievod)

Самшит

В качестве новогодней "елки" можно выбрать вечнозеленый самшит.

Этот декоративный кустик прекрасно переносит стрижку, благодаря чему ему можно придать коническую форму, что сделает его похожим на ель.

5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Фото: Самшит (rozetka)

Раньше мы писали, какое комнатное растение признали лучшим для дома.

Также читайте, как встретить Новый 2023 год, чтобы привлечь успех.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини комнатные растения