5 комнатных растений, которые заменят елку на Новый год

Новогодняя елка – главное украшение дома во время праздника. Но следует помнить, что принося в дом срезанное дерево, мы тем самым его уничтожаем. Если вы не очень любите искусственные елки, стоит подумать об альтернативных растениях в горшках, которые из обычных вазонов могут превратиться в праздничное дерево.

Какие растения заменят елку или сосну – читайте ниже в материале Styler.

Мандариновое дерево

Мандарины – одни из главных атрибутов свято. Чтобы соединить несколько символов, вместо елки украсьте мандариновое дерево и положите под него подарки для детей и взрослых.

Такое деревце можно купить в цветочном магазине, и оно будет украшать ваш дом не один год.

Фото: мандариновое дерево (orchidsart)

Юкка

Представьте, что вы обитатель южных широт, где елку можно увидеть только на картинках.

Пальма юкка может прекрасно заменить елку, ведь вазон можно украсить и спрятать за него подарки. В другое время года юкка прекрасно впишется в интерьер вашего дома.

Фото: Юкка (rozetka)

Лавровое дерево

Лавровое дерево используют для украшения интерьера, создания декоративных композиций и даже в фармакологии.

Само растение при наличии света и правильного ухода, отлично чувствует себя в комнатных условиях.

На Новый год лавровое дерево станет прекрасной альтернативой елке.

Фото: Лавр (rastenievod)

Кипарис

Внешне кипарис напоминает миниатюрную елку. Кроме того, его культивируют, как домашнее хвойное растение.

Кипарис можно украсить гирляндой, красивой лентой или дождиком, которые не нанесут вреда растению.

Фото: Кипарис (rastenievod)

Самшит

В качестве новогодней "елки" можно выбрать вечнозеленый самшит.

Этот декоративный кустик прекрасно переносит стрижку, благодаря чему ему можно придать коническую форму, что сделает его похожим на ель.

Фото: Самшит (rozetka)