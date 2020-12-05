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Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

Субота 05 грудня 2020 18:37
Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)
Сліпа жінка подарувала 2100 пар рукавичок українським воїнам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У всьому світі 5 грудня відзначають День волонтера. У МВС України в цей день подякували 62-річній жінці, яка піднесла українським військовим подарунок, зроблений своїми руками. Так, жінка передала воїнам 2100 пар ексклюзивних рукавичок, які вона сплела особисто. Про це розповідається в заяві Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

В МВС вирішили розповісти зворушливу історію про волонтера з великим серцем – Валентину Мазурик. Як повідомляється, ще в дитинстві вона втратила зір. Попри це жінка вирішила допомагати українській армії тим, чим може. Там, волонтерка зв'язала для захисників України понад 2100 пар ексклюзивних рукавичок.

Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

Валентина Мазурик (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Також в МВС додали, що жінка почала в'язати, коли її син пішов в АТО.

"Її син з перших днів війни пішов добровольцем на схід, тому волонтер не з чуток знає про потреби бійців. Щоб навчитися цього ремесла, їй знадобилося близько 10 місяців, бо не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями. І непереборне бажання допомогти військовим, і наполеглива праця допомогли їй стати справжньою майстринею. Дякуємо Валентині Михайлівні за її копітку працю, допомогу і турботу", – додали на сторінці установи.

Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

Сліпа жінка подарувала 2100 пар рукавичок українським воїнам (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Варто нагадати, що 5 грудня щорічно відзначається Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку для підвищення обізнаності про внесок волонтерів та залучення людей в якості добровольців в розв'язання соціальних проблем у світі.

Нагадаємо, що раніше дружина пацієнта, якому у Львові зробили пересадку серця, написала листа зі словами подяки сім'ї анонімного донора.

Також ми писали, що раніше волонтер розповіла про стан медичної системи та чому Україні терміново потрібен локдаун.

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