Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

Сліпа жінка подарувала 2100 пар рукавичок українським воїнам (колаж: РБК-Україна)

У всьому світі 5 грудня відзначають День волонтера. У МВС України в цей день подякували 62-річній жінці, яка піднесла українським військовим подарунок, зроблений своїми руками. Так, жінка передала воїнам 2100 пар ексклюзивних рукавичок, які вона сплела особисто. Про це розповідається в заяві Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

В МВС вирішили розповісти зворушливу історію про волонтера з великим серцем – Валентину Мазурик. Як повідомляється, ще в дитинстві вона втратила зір. Попри це жінка вирішила допомагати українській армії тим, чим може. Там, волонтерка зв'язала для захисників України понад 2100 пар ексклюзивних рукавичок.

Валентина Мазурик (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Також в МВС додали, що жінка почала в'язати, коли її син пішов в АТО.

"Її син з перших днів війни пішов добровольцем на схід, тому волонтер не з чуток знає про потреби бійців. Щоб навчитися цього ремесла, їй знадобилося близько 10 місяців, бо не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями. І непереборне бажання допомогти військовим, і наполеглива праця допомогли їй стати справжньою майстринею. Дякуємо Валентині Михайлівні за її копітку працю, допомогу і турботу", – додали на сторінці установи.

Сліпа жінка подарувала 2100 пар рукавичок українським воїнам (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Варто нагадати, що 5 грудня щорічно відзначається Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку для підвищення обізнаності про внесок волонтерів та залучення людей в якості добровольців в розв'язання соціальних проблем у світі.

Нагадаємо, що раніше дружина пацієнта, якому у Львові зробили пересадку серця, написала листа зі словами подяки сім'ї анонімного донора.

Також ми писали, що раніше волонтер розповіла про стан медичної системи та чому Україні терміново потрібен локдаун.