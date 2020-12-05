Сліпа жінка зворушила українських воїнів, зв'язавши їм 2100 пар рукавичок (фото)

У всьому світі 5 грудня відзначають День волонтера. У МВС України в цей день подякували 62-річній жінці, яка піднесла українським військовим подарунок, зроблений своїми руками. Так, жінка передала воїнам 2100 пар ексклюзивних рукавичок, які вона сплела особисто. Про це розповідається в заяві Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.
В МВС вирішили розповісти зворушливу історію про волонтера з великим серцем – Валентину Мазурик. Як повідомляється, ще в дитинстві вона втратила зір. Попри це жінка вирішила допомагати українській армії тим, чим може. Там, волонтерка зв'язала для захисників України понад 2100 пар ексклюзивних рукавичок.
Валентина Мазурик (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Також в МВС додали, що жінка почала в'язати, коли її син пішов в АТО.
"Її син з перших днів війни пішов добровольцем на схід, тому волонтер не з чуток знає про потреби бійців. Щоб навчитися цього ремесла, їй знадобилося близько 10 місяців, бо не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями. І непереборне бажання допомогти військовим, і наполеглива праця допомогли їй стати справжньою майстринею. Дякуємо Валентині Михайлівні за її копітку працю, допомогу і турботу", – додали на сторінці установи.
Сліпа жінка подарувала 2100 пар рукавичок українським воїнам (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Варто нагадати, що 5 грудня щорічно відзначається Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку для підвищення обізнаності про внесок волонтерів та залучення людей в якості добровольців в розв'язання соціальних проблем у світі.
Нагадаємо, що раніше дружина пацієнта, якому у Львові зробили пересадку серця, написала листа зі словами подяки сім'ї анонімного донора.
Також ми писали, що раніше волонтер розповіла про стан медичної системи та чому Україні терміново потрібен локдаун.
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