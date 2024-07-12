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Звезда "Квартала" Сопонару "зажгла" танцами на улице и нарвалась на хейт

Пятница 12 июля 2024 20:26
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Звезда "Квартала" Сопонару "зажгла" танцами на улице и нарвалась на хейт Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Катерина Зелинская

Известная украинская актриса, участница шоу "Квартал 95" Ирина Сопонару, станцевала зажигательный танец на одной из улиц столицы. Ее аудитория не очень оценила такой поступок звезды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу артистки.

На своей странице актриса опубликовала видео, на котором Сопонару танцует на пешеходном переходе. Для спубликации она выбрала трек Нади Дорофеевой "Хартбіт".

Звезда &quot;Квартала&quot; Сопонару &quot;зажгла&quot; танцами на улице и нарвалась на хейтИрина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

"Я не танцевала 100 лет и поняла, насколько мне это помогает. То ли эндорфины высвобождаются, то ли еще что-то, но чтобы "кукушечка" не улетела окончательно, стоит попробовать", - поделилась Ирина.

Также она добавила, что, по ее мнению, донаты на помощь тоже поддерживает психическое состояние. Актриса призвала свою аудиторию отправить средства в приюты для животных.

В комментариях мнения о видео артистки разделись. Кто-то порадовался за Ирину, а кто-то отметил, что после последних событий подобные видео неуместны. Вот некоторые из комментариев:

  • Как актуальны такие видео... Три дня назад такое горе произошло, у вас нет уважения.
  • Хороший ролик, но размахивать перед людьми руками - это как-то не слишком воспитанно.
  • "Кукушечка" уже улетела, поздно вспомнила о ней.
  • В стране - война, но не для вас.
  • Как хорошо, круто и энергично
  • Танцуй, Ириша! Очень классно!

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