8 способов использовать пергаментную бумагу, кроме как для выпечки

Пергаментная бумага - один из самых необходимых кухонных материалов, особенно для выпечки. Впрочем, он невероятно универсален, поэтому может быть использован не только для приготовления.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Создать пакет для глазури

Нет пакета для глазури? Не проблема. Вы можете сделать конус из пергаментной бумаги, чтобы нанести узоры на печенье или торт.

Как отмечают, с пергаментом это сделать даже легче, чем используя любой полиэтиленовый пакет, который у вас есть под рукой.

Организовать место для творчества

Организуйте место для творчества за столом, чтобы предотвратить беспорядок - хотя, конечно, аккуратность не менее важна.

Вырежьте большие листы пергаментной бумаги и положите на стол вместо ковриков для рукоделия, чтобы блестки и капли из клеевого пистолета падали на них, освобождая от необходимости мыть стол.

Сделать формочки для кексов

Пергаментная бумага может легко заменить формочки для кексов - хотя, возможно, будет не такая красочная. Разрежьте пергаментную бумагу на десятисантиметровые квадраты и сбрызните дно металлических формочек одной-двумя каплями кулинарного спрея или растительного масла.

Затем аккуратно вложите квадраты бумаги так, чтобы они повторяли форму металла. Также можно увлажнить бумагу водой, разровнять в форме и подождать, когда она высохнет.

Завернуть подарки

Один из креативных способов упаковать подарок - это пергаментная бумага. Заверните в пергамент подарок, затем заклейте края прозрачным скотчем и украсьте упаковку лентой.

Хранить продукты отдельно

Независимо от того, есть ли у вас котлеты для бургеров, предназначенные для морозильной камеры, или свежеиспеченное печенье, требующее герметичного хранения, размещение слоя пергамента между отдельными продуктами одного вида позволит легко разделить еду на порции.

Создать домашние роллы для суши

Хотя бамбуковые коврики для суши смотрятся очень стильно, они не обязательно должны быть частью вашего кухонного арсенала, чтобы приготовить блюдо.

Пергаментная бумага - это эффективная обертка для хранения всех ингредиентов вместе. К тому же он уменьшает заботы уборки после приготовления.

Использовать для выкроек

Пергамент прозрачен, прочен и одновременно гибок, что делает его отличным материалом для выкроек. Однако для изготовления больших предметов одежды необходимо скреплять куски вместе с помощью скотча, поскольку рулоны пергаментной бумаги обычно достаточно узкие.

Раскатать тесто для печенья и пирогов

Предотвращайте большой беспорядок на столешнице, раскатывая тесто для печенья или лепешку для пирогов на листе пергамента. Отсюда перекладывать тесто на противень гораздо легче, чем пытаться отклеить его от поверхности.