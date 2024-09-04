7 способов использования старой щетки для гриля в быту

Даже если вы больше не используете жесткую щетку для чистки гриля, не следует ее сразу выбрасывать. Она ведь может помочь в уборке и бытовых делах.

Об этом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker.

Как использовать щетку для гриля в быту

Всегда соблюдайте надлежащие меры безопасности во время работы с проволочной щеткой, поскольку вы будете создавать мусор, такой как грязь, кусочки ржавчины или чешуйки краски.

Если вы боитесь царапин, начните с небольшого кусочка на менее заметном участке. В основном, латунные или нейлоновые щетки, как правило, наиболее универсальны, поскольку они не такие жесткие.

Соскабливание отслаивающейся или шелушащейся краски

Если вам нужно удалить отслаивающуюся краску со стен, забора, веранды, мебели или из оконной рамы, попробуйте использовать щетку для гриля.

Важно отметить, что такую щетку следует использовать только тогда, когда краска уже начала отслаиваться от образования пузырей, пузырей.

Удаление ржавчины из металлической мебели и деталей

Будь то пятно ржавчины на металлическом каркасе кровати или ржавчина на заборе, или на ножках винтажного металлического стула, латунная или нейлоновая щетка для гриля поможет в решении этой задачи.

Большая часть ржавчины может сойти сразу. Для того чтобы избавиться от устойчивых пятен, советуют распылить универсальную смазку и подождать несколько минут. После этого остальную ржавчину можно счистить щеткой.

Очистка каминных решеток и инструментов

Щетки для гриля можно использовать для удаления сажи и золы со стальных или кованых каминных инструментов, а также металлических или сетчатых каминных решеток. Всегда начинайте с небольшого участка, чтобы убедиться, что щетка для гриля не нанесет вреда.

Очистка дверных ковриков от грязи

Конечно, вы можете вытащить грязные коврики из машины и вымыть их из шланга, но это не всегда помогает избавиться от остатков мусора.

Тем не менее можно применить латунную или нейлоновую щетку для гриля, чтобы очистить коврик, затем промыть его и высушить на воздухе.

Этот способ отлично подходит для резиновых и синтетических ковриков. Будьте немного осторожнее с ковриками из натуральных волокон. А если они плетены, лучше не чистить их щеткой.

Очистка кистей

Используйте щетку для гриля, чтобы удалить засохшую краску из ворса кисти. Сначала замочите кисти в теплой воде и/или моющем растворе, а затем "расчешите" ворс, используя более жесткую щетину проволочной щетки.

Почистить швы между плиткой

Некоторые пятна требуют немного больше усилий. Именно тогда может здорово помочь латунная или нейлоновая щетка для гриля - особенно, если она неширокая.

Перед началом работы убедитесь, что щетка не поцарапает плитку и не удалит глазурь или краску. Очищать поверхность следует легко: часто достаточно нескольких движений щеткой, чтобы избавиться от пятна и не удалить материал.

Чистка садового инвентаря и ручных инструментов

Лопаты, грабли, мотыги и лопаты могут покрыться коркой в течение сезона из-за налипания грязи и мусора. Или, если вы давно не пользовались инструментами, вы можете заметить, что на них начала образовываться ржавчина.

В любом случае, щетка для гриля поможет вам вернуть садовые инструменты в отличное состояние. Эта щетка поможет избавиться от грязи и ржавчины на ручных инструментах, таких как молотки, пилы и отвертки.