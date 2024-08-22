Она полезнее скотча. Используем пищевую пленку 8 гениальными способами

Есть ли что-то универсальнее и полезнее скотча? Как это ни странно - да! Это - пищевая пленка, которая благодаря своим свойствам способна выполнять множество задач. Какие есть распространенные случаи, в которых пищевая пленка спасет вас и ваши вещи?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас гид по ситуациям, в которых пищевая пленка станет вашим полезным помощником.

Приготовление идеальной котлеты

Чтобы котлета получилась сочной и не потеряла форму во время жарки, можно воспользоваться пищевой пленкой.

Перед тем как начать отбивать фарш, накройте его пленкой во избежание разбрызгивания соков и сохранить чистоту кухни. Пленка также поможет сохранить форму котлеты при формовке.

Благодаря этому котлета не будет прилипать к рукам, и вы сможете придать ей идеальный вид. А во время жарки соки останутся внутри, обеспечивая блюду отличный вкус.

Чистая покраска

Покраска может быть довольно беспорядочным процессом, но пищевая пленка поможет вам сохранить чистоту. Оберните мебель или технику пленкой во избежание попадания краски на поверхности.

Также можно использовать плёнку для закрытия участков, которые не должны быть окрашены. Это сэкономит ваше время и силы на уборку после завершения работы. Просто снимите плёнку и наслаждайтесь чистотой.

Устранение сквозняков в окнах

В холодное время года сквозняки из окон могут значительно снижать комфорт в доме. Закройте щели или поврежденные участки окон пищевой пленкой, чтобы сохранить тепло внутри помещения.

Просто наклейте пленку на места, где чувствуется сквозняк, и закрепите ее. Это также поможет предотвратить попадание пыли и насекомых. После окончания холодного сезона плёнку можно легко снять без ущерба для поверхностей.

В старых домах окна зимой - главный путь для холодного воздуха (фото: Pxhere.com)

Защита электроники под дождем

Когда погода непредсказуема, пищевая пленка пригодится для защиты электроники. Оберните свой телефон или другие гаджеты пленкой перед выходом на пробежку под дождем.

Пленка обеспечит надежный барьер от влаги, при этом оставляя экран и кнопки доступными для использования. Это особенно полезно во время активного отдыха на природе или в непредсказуемых погодных условиях.

Дорожная чашка-непроливайка

Иногда нужно взять напиток с собой, но стандартные чашки не всегда удобны для транспортировки. Чтобы избежать пролития, накройте чашку пищевой пленкой и проткните отверстие для трубочки.

Это превратит любую чашку в дорожную, которая сохраняет ваш напиток безопасным во время движения. Этот простой трюк особенно полезен в пути, когда нет специальной дорожной посуды.

Сохранение косметики во время путешествий

Чтобы косметика не протекла и не испортила ваши вещи во время поездки, используйте пищевую пленку.

Снимите колпачки с тюбиков с шампунями, кремами или лосьонами, оберните горлышко пленкой и плотно закройте крышки. Это создаст дополнительный барьер, предотвращающий утечку содержимого даже во время резких перепадов давления.

Пищевая пленка также подходит для сохранения компактной пудры или теней, если их упаковка не слишком герметична. Благодаря этому ваша косметика останется в отличном состоянии, а вещи будут надежно защищены.

Чтобы не мыть посуду

Если вам не хочется тратить время на мытье посуды, воспользуйтесь пищевой пленкой. Просто застелите тарелку, миску или любую другую посуду пленкой перед тем, как класть пищу.

После того, как вы поели, снимите пленку и выбросьте ее - и ваша посуда останется чистой. Это идеальный вариант для пикников, кемпинга или любой ситуации, где доступ к воде ограничен.

Возьмите этот способ на вооружение, когда у вас снова выключат воду (фото: Freepik.com)

Сохранение свежести краски

После окрашивания остается краска, и важно ее правильно сохранить. Чтобы краска осталась свежей, накройте верх банки слоем пищевой пленки перед закрытием крышки.

Это предотвратит образование сухой корочки на поверхности краски и попадание частиц в будущие окрасочные работы. Такой способ позволит вам использовать остатки краски без потери качества.