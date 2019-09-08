8 вересня: яке свято, повір'я та що не можна робити в цей день

8 вересня - день Наталії Вівсяниці та Адріана Толоконника (Фото: колаж РБК-Україна)

День Наталії Вівсяниці та Адріана Толоконника 8 вересня наші пращури присвячували збору вівса і приготуванню напоїв з горобини. Також на свято існувало кілька суворих заборон

Яке сьогодні свято. 8 вересня православні вшановують святу Наталію Никомидійську, мученицю, та її чоловіка Адріана, який раніше був язичником, але прийняв християнство. В народі свято має назву Наталія Вівсяниця, і цей день присвячували збиранню вівса. Існували особливі повір'я і традиції у свято, а також і заборони на деякі дії.

Крім роботі з вівсом у цей день багато уваги приділяли горобині - з її гілочок робили хрестики для захисту від нечистого, будь-якої біди та невдач, а для зміцнення здоров'я готували киселі та компоти. Вважалося, що такі напої 8 вересня мають цілющі властивості. До речі, саме тому є ще одна назва свята - день Павла Горобинника.

8 вересня пращури вважали дуже вдалим днем для укладення шлюбу і створення сім'ї. Закохані молилися Андріану та Наталії про міцної любові та мир у сім'ї, просили заступництва для сімейного вогнища. Згідно з повір'ями, якщо пара одружується на Наталію Вівсяницю, то спільне життя буде сповнене щастя і достатку.

8 вересня - церковне свято на честь святої мучениці Наталії Никомидійської (Фреска в Софії Київській, XI століття, фото з відкритих джерел)

У день Наталії Вівсяниці, Адріана Толоконника і Павла Горобинника було прийнято ставити сніп вівса у червоний кут, під образи. Господині готували страви з вівса, товкли вівсянку до кисельного запаху, робили печиво та млинці.

У народі вірили, що якщо на свято на столі в хаті будуть страви з вівса, то весь рік сім'я житиме в достатку.

Наші пращури в цей день дотримувалися деяких правил, щоб не накликати на себе біду. Членам сім'ї заборонялося лаятися, сваритися та лихословити - інакше можна було образити святих мучеників Наталію і Адріана та втратити їх заступництво.

Також побутувала ще одна заборона - в жодному разі не ходити босоніж по землі, бо якщо навіть злегка поранити ногу 8 вересня, довго доведеться її лікувати, а ще в цей день підвищувався ризик наскочити на змію біля води, укус якої вважався дуже небезпечним.

Прикмети на день Наталія Вівсяниці:

Якщо вранці будуть заморозки, то зиму чекали ранню і холодну;

Якщо на Наталію гримить грім, то осінь буде тепла;

Щільний туман обіцяв спокійну осінь без холодів;

Мало хмар у небі - чекай на холод;

Якщо багато горобини, то незабаром вдарять морози...

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