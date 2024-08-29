От этих пяти "полезных" продуктов вы будете не худеть, а толстеть

Соблюдение здорового питания является одним из краеугольных камней многих людей в попытках потерять жир и достичь своих целей по похудению. Но чрезмерное увлечение определенной здоровой пищей, а не употребление ее в умеренных количествах, может быть основной причиной того, что вы не худеете.

Какие 5 полезных и здоровых продуктов могут привести к набору веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WalesOnline.

Что нужно знать об определенных продуктах и похудении

Знайте, что вы не будете терять вес, если вы потребляете больше калорий, чем тратите.

Употребление слишком большого количества пищи приводит к набору жира, даже если эта пища очень полезна.

Такие продукты как цельные зерна, ореховое масло и авокадо содержат важные питательные вещества, такие как здоровые жиры и клетчатку, но все равно важно не потреблять их чрезмерно.

Топ-5 здоровых продуктов, которые могут привести к увеличению веса, если вы много их едите

Сухофрукты

Изюм, чернослив, абрикосы и другие сухофрукты являются хорошим источником витаминов, таких как А, С и Е, а также кальция, железа и калия.

Горсть может быть хорошим выбором для здоровой закуски, но тот факт, что у них много природных сахаров и калорий, означает, что не нужно много их есть.

Авокадо

Авокадо - это популярный выбор для здорового завтрака, он содержит здоровые жиры, витамин Е и антиоксиданты.

Однако авокадо среднего размера содержит около 240 калорий - это больше, чем батончик Mars со 177 калориями, поэтому не употребляйте много.

Цельные зерна

Цельнозерновые варианты таких продуктов, как хлеб, рис и макароны являются отличным источником клетчатки, могут улучшить здоровье кишечника и контролировать уровень холестерина.

Опять же умеренность является ключевой, поскольку чрезмерное увлечение этой пищей может привести к тому, что уровень потребления калорий повысится, а вы этого не заметите.

Ореховое масло

Такие спреды, как арахисовое или миндальное масло могут быть хорошими источниками здоровых жиров и белков, а также таких минералов, как цинк, калий и магний. Жизненно важно внимательно следить за содержанием сахара, поскольку ореховое масло часто может содержать много добавленного сахара и в результате уровень калорий может резко возрасти.

Сухие завтраки

Здоровый завтрак - отличный способ начать день и дать организму необходимую энергию, но очень важно точно знать, что в вашей тарелке.

Некоторые хлопья для завтрака богаты сахаром и рафинированными углеводами, что может вызвать всплеск энергии, а затем внезапный сбой. К тому же обычно в сухих завтраках полно калорий.