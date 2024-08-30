З ними ви не схуднете: 8 продуктів та напоїв, які провокують голод

Апетит та голод є цілком нормальними відчуттями. Таким чином організм людини проявляє природне бажання їсти. Однак, є деякі продукти, які лише підвищують апетит.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Яка їжа провокує голод

Торт і печиво

Через низьку поживну цінність торти та печиво часто викликають бажання ще більше їсти.

Продукти з низьким глікемічним індексом, такі як ці класичні десерти, можуть справді стимулювати та загострювати почуття голоду. На щастя, тістечка та печиво можна зробити ситнішими і здоровішими за допомогою цільнозернового борошна, горіхової пасти, подрібнених горіхів, насіння та сухофруктів.

Якщо споживати ці прості або рафіновані вуглеводи разом зі збалансованою їжею, наприклад, з’їсти десерт наприкінці їжі, а не через дві-три години. Так ви можете отримати користь від клітковини та білка.

Фруктовий сік

Такому напою не вистачає поживних речовин, які задовольнять організм, наприклад клітковини, жиру та білка. Замість цього вибирайте цілий фрукт або смузі, оскільки обидва варіанти містять клітковину, необхідну для відчуття ситості.

Білий хліб

Прості або рафіновані вуглеводи, у яких не вистачає клітковини, погано допомагають підтримувати вас ситими та задоволеними.

Білий хліб, безумовно, може вписуватися в поміркованих кількостях у збалансоване харчування. Чудовою альтернативою, яка дасть вам відчуття ситості, є цільнозерновий хліб.

Цукерки

Відсутність клітковини в цукерках дозволяє їм швидко перетравлюватися, швидко підвищуючи рівень цукру в крові, змушуючи вас знову відчувати голод.

Відмінною альтернативою будуть сухофрукти без додавання цукру. Сушене манго та вишні дадуть солодкість, яка часто може задовольнити вашу жагу до солодкого.

Картопляні чипси

Деякі картопляні чипси мають більший вміст жиру, часто цього недостатньо, щоб втамувати голод. Кращі варіанти включають запечену картоплю фрі або картоплю в мундирі, оскільки вони містять достатньо клітковини, щоб наситити.

Алкоголь

Коли ми вживаємо алкоголь, печінка займається його метаболізмом. Це може заважати механізмам регуляції рівня глюкози в органі, що іноді може призводити до зниження рівня цукру в крові та змушувати нас відчувати сильний голод.

Крім того, багато алкогольних напоїв містять багато цукру, який також стимулює відчуття голоду. Способи пом’якшити це - це їсти перед/або під час вживання алкоголю.

Білий рис

Білий рис є ще одним улюбленим простим вуглеводом, який мало що може запропонувати з поживної точки зору. Це змусить багатьох із нас зачерпнути ще одну порцію незабаром після того, як закінчили першу.

Коричневий рис - це фантастична заміна, оскільки він багатий клітковиною та має найсмачніший горіховий смак.

Знежирений йогурт

Зараз у моді і вважаються корисними знежирені йогурти. Але у них дуже мало жирів або вуглеводів, тому вони не допоможуть надовго забути про голод.

Вони містять цукор або в чистому вигляді, або як ароматизатор і начинка з фруктів. Крім того, як і інші кисломолочні продукти, вони провокують відчуття голоду.