8 продуктов, которые следует иметь дома зимой, чтобы защититься от гриппа

В холодное время года врастает количество случаев простуды и гриппа. Осенью и зимой дома следует иметь некоторые продукты, которые будут защищать организм от вирусов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Заболеваемость гриппом обычно ускоряется в октябре, и многие уже ощутили первые симптомы боли в горле или заложенности носа. Здоровая иммунная система зависит от качественного сна, гигиены, борьбы со стрессом и сбалансированной диеты.

До 80% иммунных клеток организма находятся в кишечнике, поэтому то, что вы едите, влияет на микробиом, укрепляющий иммунитет.

Врач-инфекционист Карлос Самбрано рассказал, что дефицит некоторых питательных веществ может ослабить иммунитет и повысить восприимчивость к инфекциям.

Диетолог Тоби Амидор назвала продукты и напитки, которые стоит иметь в холодную пору дома, чтобы защитить организм.

Чеснок

Он обладает как противовоспалительными, так и иммуностимулирующими свойствами.

Чеснок "работает" для активизации определенных химических веществ в иммунной системе, ответственных за борьбу с вирусами и бактериями, а также направлен на воспалительные клетки.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что измельчение чеснока активирует его основное биоактивное соединение.

Перец чили

Красный перец чили богат жизненно важными витаминами и антиоксидантами, особенно витамином С, который обладает противовирусными свойствами и может стимулировать выработку антител, что может помочь бороться с бактериальными инфекциями, когда у вас грипп.

"Вы должны есть продукты, содержащие витамин С, дважды в день. Острая пища содержит капсаицин - соединение, которое может разжижать слизистую, делая его менее пригодным для вирусов и бактерий, вызывающих воспаление", - добавила диетолог.

Имбирь

Корень обладает противовирусными и антибактериальными свойствами и может быть особенно эффективен для предотвращения или успокоения боли в горле. Раствор имбиря эффективен против трех патогенов, обычно вызывающих инфекции горла.

Имбирь также содержит гингеролы - соединения, действующие как противовоспалительные средства.

Семена подсолнечника

Следует иметь их для перекуса, поскольку они являются мощным источником витамина Е и нескольких минералов, связанных с иммунитетом.

Недостаточное количество витамина Е связано с пониженной активностью лейкоцитов, обычно препятствующих распространению вирусов. Семена подсолнечника также содержат магний, а недостаточное количество связано со снижением активности иммунных клеток, усилением окислительного стресса и увеличением воспаления.

Консервированный лосось или другая рыба

Большинству людей трудно получить достаточное количество витамина D, особенно в холодные месяцы.

Люди с низким уровнем этого питательного вещества примерно на 40% чаще могут болеть респираторными инфекциями.

Лосось - один из лучших источников этого питательного вещества: одна порция обеспечивает две трети суточной нормы витамина.

Мед манука

Мед манука - один из самых редких сортов с уникальными качествами, полученный из нектара цветка манука в джунглях Новой Зеландии.

Он обладает антибактериальными свойствами и содержит природное соединение, которое может помочь даже лучше, чем безрецептурное лекарство против простуды.

Морская соль

Полоскание горла теплой водой с морской солью во время заболевания может иметь противовоспалительный эффект. Это помогает вымывать вирусы, бактерии, аллергены и слизь в горле.

Чай

Гидратация очень важная часть поддержки иммунной системы. Лучше всего отдавать предпочтение чаю с куркумой, содержащим противовоспалительное вещество куркумин.