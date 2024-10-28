8 продуктов, которые следует иметь дома зимой, чтобы защититься от гриппа
В холодное время года врастает количество случаев простуды и гриппа. Осенью и зимой дома следует иметь некоторые продукты, которые будут защищать организм от вирусов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Заболеваемость гриппом обычно ускоряется в октябре, и многие уже ощутили первые симптомы боли в горле или заложенности носа. Здоровая иммунная система зависит от качественного сна, гигиены, борьбы со стрессом и сбалансированной диеты.
До 80% иммунных клеток организма находятся в кишечнике, поэтому то, что вы едите, влияет на микробиом, укрепляющий иммунитет.
Врач-инфекционист Карлос Самбрано рассказал, что дефицит некоторых питательных веществ может ослабить иммунитет и повысить восприимчивость к инфекциям.
Диетолог Тоби Амидор назвала продукты и напитки, которые стоит иметь в холодную пору дома, чтобы защитить организм.
Чеснок
Он обладает как противовоспалительными, так и иммуностимулирующими свойствами.
Чеснок "работает" для активизации определенных химических веществ в иммунной системе, ответственных за борьбу с вирусами и бактериями, а также направлен на воспалительные клетки.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что измельчение чеснока активирует его основное биоактивное соединение.
Перец чили
Красный перец чили богат жизненно важными витаминами и антиоксидантами, особенно витамином С, который обладает противовирусными свойствами и может стимулировать выработку антител, что может помочь бороться с бактериальными инфекциями, когда у вас грипп.
"Вы должны есть продукты, содержащие витамин С, дважды в день. Острая пища содержит капсаицин - соединение, которое может разжижать слизистую, делая его менее пригодным для вирусов и бактерий, вызывающих воспаление", - добавила диетолог.
Имбирь
Корень обладает противовирусными и антибактериальными свойствами и может быть особенно эффективен для предотвращения или успокоения боли в горле. Раствор имбиря эффективен против трех патогенов, обычно вызывающих инфекции горла.
Имбирь также содержит гингеролы - соединения, действующие как противовоспалительные средства.
Семена подсолнечника
Следует иметь их для перекуса, поскольку они являются мощным источником витамина Е и нескольких минералов, связанных с иммунитетом.
Недостаточное количество витамина Е связано с пониженной активностью лейкоцитов, обычно препятствующих распространению вирусов. Семена подсолнечника также содержат магний, а недостаточное количество связано со снижением активности иммунных клеток, усилением окислительного стресса и увеличением воспаления.
Консервированный лосось или другая рыба
Большинству людей трудно получить достаточное количество витамина D, особенно в холодные месяцы.
Люди с низким уровнем этого питательного вещества примерно на 40% чаще могут болеть респираторными инфекциями.
Лосось - один из лучших источников этого питательного вещества: одна порция обеспечивает две трети суточной нормы витамина.
Мед манука
Мед манука - один из самых редких сортов с уникальными качествами, полученный из нектара цветка манука в джунглях Новой Зеландии.
Он обладает антибактериальными свойствами и содержит природное соединение, которое может помочь даже лучше, чем безрецептурное лекарство против простуды.
Морская соль
Полоскание горла теплой водой с морской солью во время заболевания может иметь противовоспалительный эффект. Это помогает вымывать вирусы, бактерии, аллергены и слизь в горле.
Чай
Гидратация очень важная часть поддержки иммунной системы. Лучше всего отдавать предпочтение чаю с куркумой, содержащим противовоспалительное вещество куркумин.
Катехины в зеленом чае изменяют физические свойства вирусной мембраны и блокируют гемагглютинин белок от вируса гриппа. Поэтому вирус не будет поглощаться клеточками.
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