Что нельзя есть при простуде: советы для быстрого выздоровления
Есть целый ряд продуктов, которые не следует есть во время простуды, чтобы не усугубить состояние иммунной системы и ускорить процесс выздоровления
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую пищу лучше исключить из своего рациона, если вы заболели ОРВИ.
Молочные продукты
Молочные продукты содержат казоморфин (пептид, образующийся в процессе пищеварения из белка молока - казеина), который может увеличивать выработку слизи в кишечнике. Это усугубляющий симптомы простуды.
Если у вас есть такая реакция, лучше временно отказаться от молока, творога и йогуртов. К слову, это не касается обезжиренных йогуртов и кефира.
Колбаса и сосиски
Эти продукты содержат много насыщенных жиров, затрудняющих работу пищеварительной системы и печени. Кроме того, у них часто есть разнообразные консерванты, красители и другие добавки, которые могут вызвать аллергические реакции и дополнительно нагрузить организм.
А наличие в обработанных мясных продуктах избыточного количества соли может также привести к задержке жидкости в организме и усугубить отеки.
Кофе и энергетические напитки
Кофеин снижает уровень гидратации и повышает уровень стресса во время простуды. Лучше заменить кофе травяным чаем или водой, чтобы обеспечить организм необходимой жидкостью.
Цитрусовые
Кажется, что это странно, ведь апельсины, мандарины, лимон и другие фрукты из этой когорты богаты витамином C. Однако вместе с тем они могут дополнительно раздражать горло.
Сладости и сахар
Сладкие продукты и газированные напитки могут подавлять иммунную систему. Содержащийся там сахар снижает эффективность белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями. Поэтому при ОРВИ откажитесь от пирожных, тортов, печенья, коли и т.д.
Жирная и жареная пища
Такая пища тяжело переваривается и может нагружать желудочно-кишечный тракт, отвлекающий организм от борьбы с инфекцией. Кроме того, повышается риск сердечных заболеваний и ожирения.
Алкоголь
Алкогольные напитки снижают гидратацию организма и ослабляют иммунную систему. Также водка, пиво, вино, виски и другие крепкие напитки могут ухудшать эффективность лекарства, которое вы принимаете от простуды.
Что есть, чтобы быстрее выздороветь
Для того, чтобы помочь организму как можно быстрее прийти в норму во время простуды, врачи советуют пить чай с медом, лимоном, имбирем, теплые супы, бульоны.
Также следует добавить в рацион овсяную, гречневую или рисовую кашу.
Фрукты и овощи, такие как: бананы, яблоки, груши, морковь, тыква (в запеченном или вареном виде) - тоже помогают организму бороться с вирусами.
Сосиски и колбасы лучше заменить на нежирное мясо и рыбу - куриную грудку, индейку, лосось на пару и т.д.
Общие рекомендации при простуде
- Ешьте небольшими порциями 5-6 раз в день
- Горячая или теплая пища поможет согреться и облегчит дыхание
- Вода, травяные чаи помогут увлажнить слизистую оболочку и вывести токсины
- Принимайте витамин С для укрепления иммунитета.
Важно! Правильное питание - это лишь одна из частей комплексного лечения. Не забывайте о других рекомендациях врача: приеме лекарства, постельном режиме, увлажнении воздуха в комнате и т.д.
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При написании материала использовались следующие источники: Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Национальный центр биотехнологической информации.
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