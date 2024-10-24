Употребление этого фрукта поможет вам прожить на пять лет дольше

Новое исследование ученых, проведенных на мышах, сообщило, что употребление винограда может уменьшить риск деменции и помочь вам прожить на пять лет дольше.

В чем именно польза винограда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live .

В чем польза винограда для долголетия

Одно исследование могло выявить ключ к борьбе с деменцией и потенциальному продлению жизни. Оказывается, - это виноград.

Исследователи были поражены открытиями, показавшими, что включение этого знакомого фрукта в диету с высоким содержанием жира может снизить риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП) и укрепить уровень генов антиоксидантов.

Предыдущие исследования связывали НАЖХП с повышенной опасностью деменции. Команда Университета Западной Новой Англии провела исследования на мышах и выдвинула теорию, что положительный эффект может означать дополнительные четыре-пять лет жизни человека.

Виноград богат полезными антиоксидантами, среди которых ресвератрол, который, как известно, запускает ген, связанный с продолжительностью жизни, и флавоноиды, обеспечивающие противовоспалительное действие.

Профессор фармацевтики Джон Пеццуто, возглавляющий исследовательскую группу с более чем 600 научными статьями по его имени, назвал результаты исследования отличными.

Многие используют диетические добавки, но доктор Пеццуто настаивает на том, что невозможно получить из них достаточное количество антиоксидантов, чтобы действительно иметь пользу.

В другом исследовании его команда обнаружила, что употребление винограда изменяет экспрессию генов в мозге, что приводит к улучшению поведения и когнитивных функций, даже если сталкиваться с диетой с высоким содержанием жира.

В частности, виноград благоприятно модифицировал гены, связанные с развитием жировой печени у мышей, что свидетельствует о том, что он может предотвратить или удержать жир в печени, который является проблемой.

Кроме того, в другой статье в журнале Food and Nutrition отмечается положительное влияние винограда на метаболизм.