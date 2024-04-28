ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

6 вещей, которые никогда не делают успешные женщины

Воскресенье 28 апреля 2024 21:48
UA EN RU
6 вещей, которые никогда не делают успешные женщины Какие вещи никогда не делает успешная женщина (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Юлия Белая

Успешная женщина - это не просто два красивых слова, как некоторые в нашем обществе считают до сих пор. Это работа над собой ради результатов, а также отказ от определенных установок, следование правилам и образу жизни.

Детальнее о том, чего не делает успешная женщина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль психолога Юлии Белой.

Какие вещи никогда не делает успешная женщина

Успешная женщина в нашем обществе имеет определенный стереотипный образ, конечно, он берется не просто так, ведь мы видим, как описывают сильных женщин в сериалах и фильмах, книгах, как о них отзываются другие люди.

Но успешная женщина - это прежде всего мудрая и логическая женщина, умеющая подстраиваться под ситуации, но никогда не изменяющая себе, ведь она себя ценит.

6 вещей, которые никогда не делают успешные женщины

Какие вещи никогда не делает успешная женщина (фото: Freepik)

И есть такие вещи, которые сильная женщина никогда не станет делать:

  • мудрые и успешные женщины не выясняют отношения, они ничего не доказывают и не соревнуются откровенно
  • не пытаются превзойти кого-либо, кроме самих себя. Где вы видели королеву, объясняющую свою значимость каждому прохожему?
  • никогда не изменяют себе и никогда не ставят себя и свои желания на второй план
  • не обесценивают себя и свои достижения. Но они показывают, что с ними нельзя играть и очерчивают собственные границы
  • не хвастаются своими успехами, ведь знают себе цену и свои сильные стороны
  • не сопротивляются мужчине, и не тратят на него время если он не подходит, чтобы потом не жалеть об отношениях с ним.

Раньше мы рассказывали, как перестать быть "серой мышкой" и наконец-то проявить свой потенциал.

Также читайте о 7 банальных зависимостях, мешающих вам стать лучше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Женщины
NEWS
Зеленский хочет приглашения Украины на саммите НАТО: нужен сильный политический сигнал
Зеленский хочет приглашения Украины на саммите НАТО: нужен сильный политический сигнал