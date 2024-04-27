Эти 8 признаков укажут на то, что мужчина больше вас не любит и хочет разорвать отношения

Психолог и писатель Лаклан Браун назвал главные признаки того, что мужчина хочет уйти от женщины. Поначалу заметить намерения партнера довольно трудно, но со временем он все больше выдает свои желания, хотя сам этого даже не замечает.

Он все меньше с вами общается

Конечно, этот признак кажется очевидным, но его нужно замечать еще до того, как мужчина полностью прекратит с вами общение. Все начинается с незначительных изменений в поведении.

"Когда мужчина начинает избегать таких разговоров, это может быть признаком того, что он борется с чем-то, что не готов выразить. Он может реже реагировать на ваши текстовые сообщения или звонки или стать нечетким и необязательным в своих ответах", - отмечает Браун.

Что говорит мужчина, который разлюбил (иллюстрация: freepik.com)

Вы стали часто спорить

Если отношения резко изменились, а мужчина стал все чаще не соглашаться с вашим мнением - он может скрывать отвращение и раздражение. Партнер, который любит, ценит и не планирует вас бросить, будет избегать мелких ссор, или искать хоть какие-то компромиссы.

"Если ваш мужчина начинает ссориться, это может быть его подсознательным способом создания дистанции. Вполне возможно, что он чувствует себя в ловушке и использует споры как способ бегства", - считает психолог.

Физической близости стало меньше

На самом деле секс - это не только телесный контакт, это гораздо больше. Физическая близость - акт выражения любви, доверия и теплых чувств. А если интим становится чем-то, похожим на неприятную обязанность, это уже не о любви.

"Если ваш мужчина менее заинтересован в физической привязанности или близости, это может быть потому, что он борется со своими чувствами в отношениях. Это снижение может быть постепенным и незаметным, что делает его еще более сложным для определения", - подчеркивает Браун.

Как понять, что мужчина больше не любит (иллюстрация: freepik.com)

У него изменились приоритеты

Если мужчина начинает интересоваться всем, кроме отношений с вами, а также все чаще ставит во главу угла не вас, а работу или что-то другое - он начинает отдаляться. Вспомните, каким он был в начале отношений, разве тогда он позволял себе ставить вас на более низкую ступень в своей пирамиде приоритетов?

"Означает ли это, что он готовится от вас уйти? Не обязательно. Жизнь становится насыщенной, и приоритеты могут измениться. Но когда это станет закономерностью, возможно, на это стоит обратить особое внимание", - добавляет эксперт.

Он стал холодным и безразличным

Человек может закрываться в себе и не делиться чувствами. Впрочем, если это происходит постоянно, следует задуматься. Конечно, он может сомневаться в себе или беспокоиться из-за каких-то проблем, необязательно это будет желанием уйти от вас.

Но попытайтесь проанализировать поведение своего избранника. Возможно, он боится показать свои эмоции из-за воспитания и других факторов. Но есть вероятность и того, что он хочет поскорее разорвать отношения.

Как меняется мужчина, который больше не любит (иллюстрация: freepik.com)

Он внезапно начал быть терпеливым и все понимает

Бывает и такое, что часто показывавший эмоции мужчина неожиданно становится максимально спокойным. Он со всем согласен, избегает споров и делает все, чтобы вы от него банально отстали. Это может говорить о том, что мужчина "перегорел" и хочет закончить отношения без громких сцен.

В таком случае вы заметите, что мужчина максимально отдалился и стал безразличным, но при этом он не станет говорить об этом прямо. Таким поведением он только пытается свести все к нулю.

Между вами исчезла эмоциональная близость

Если мужчина больше не обсуждает с вами свои мечты и совсем не делится мыслями - это тревожный признак. Когда в отношениях исчезает эмоциональная близость, а один из партнеров внезапно отдаляется, следует подумать, почему так произошло.

"Помните, что очень важно не заставлять кого-то открыться. Попробуйте создать безопасное пространство, где может процветать открытое общение", - советует психолог.

Почему мужчина может разлюбить (иллюстрация: freepik.com)

Он больше не планирует будущее с вами

В начале отношений люди часто строят общие планы. Они мечтают и сближаются, когда представляют всю дальнейшую жизнь рядом. И это чувство не должно угасать.

Впрочем, когда мужчина внезапно прекращает делиться какими-то идеями и больше не говорит о том, что видит себя рядом с вами через несколько лет - он мог потерять к вам интерес. В таком случае партнер начинает сомневаться в целесообразности отношений и думать о том, как все закончить.

Что делать, если мужчина хочет от вас уйти

Когда вы замечаете что-то из вышеперечисленных признаков, не стоит устраивать скандал. Попробуйте обо всем поговорить, будьте спокойны и терпеливы.

"Начните откровенный, честный разговор о направлении ваших отношений. Помните, что ваше счастье имеет значение, и это нормально ставить приоритетом свое благополучие. Оставайтесь верными себе и будьте готовы принять трудные решения, если это необходимо", - советует психолог.