8 самых милых пород собак

Собаки - это замечательные компаньоны, наполняющие нашу жизнь любовью и радостью. Некоторые породы отличаются особой милой внешностью, которая делает их невероятно привлекательными.

Мальтипу

Мальтипу - это порода собак, которая сочетает в себе черты мальтийской болонки и той-пуделя или миниатюрного пуделя. Эти собаки очень милы и веселы, и быстро становятся верными друзьями. Они небольшого размера, потому могут удобно сидеть у вас на коленях.

Однако важно уделять им достаточно внимания, ведь они могут испытывать тревогу, если остаются в одиночестве. С любовью и заботой ваша мальтипу станет отличным компаньоном в вашей жизни.

Мальтипу сочетает гены мальтийской болонки и пуделя (фото: Википедия)

Чау-чау

Чау-чау часто сравнивают с маленькими медведями или львами. Это порода собак, происходящая из Китая, и ее история насчитывает более 2000 лет. Чау-чау известны своей защитной натурой: в Азии их использовали в качестве телохранителей.

Эти собаки обычно очень привязываются к одному человеку в семье. Только один взгляд на их волшебную мордашку, и вы обязательно растете от их благодати.

Чау-чау обычного цвета (фото: Википедия)

Французский бульдог

Французские бульдоги были выведены как маленькие собаки-компаньоны для ремесленников, работавших в холодных мастерских. Раньше французы сидели с ними на коленях, чтобы согреться.

Сегодня эти собаки по-прежнему любят сидеть на коленях своих хозяев. Французские бульдоги с большими ушами и лохматой шерстью очень ласковы и преданы, они часто хорошо ладят с детьми и другими животными.

Как выглядят французские бульдоги (фото: Википедия)

Самоед

Самоед - это порода собак, которая завоевала сердца многих благодаря своей постоянной улыбке и дружественному характеру. Эти пушистые друзья не только красивы, но и очень дружелюбны, что делает их идеальными компаньонами для семей с детьми.

Самоеды обладают густой шерстью, которая защищает их от холодных температур, поэтому они с радостью играют в снегу и на морозе. Однако, по своей пушистости, они могут вызвать аллергию у некоторых людей, поэтому важно учитывать это перед тем, как взять такого пса к себе в дом.

Внешность собаки породы самоед (фото: Википедия)

Мопс

Мопсы - это маленькие собаки с лохматой мордашкой, которые, вероятно, появились в Китае в 400 году до нашей эры. Слово "pug" появилось в английском языке в 1500-х годах и означало "маленький красавчик".

Мопсы известны своим дружелюбным и веселым нравом. Они ласковы, любят играть и легко ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными компаньонами.

Молодой мопс (фото: Википедия)

Сибирский хаски

Сибирские хаски - это удивительные собаки с характерным волчьим видом, которые привлекают внимание своим диким и пушистым видом. Эти активные и энергичные собаки обожают холод и с радостью прыгают в снегу.

Они известны своей выразительной мордой и уникальными вокальными данными, напоминающими разговор. Хаски преданы, дружеские и прекрасно ладят с людьми, что делает их прекрасными компаньонами для активных семей.

Порода сибирский хаски (фото: Википедия)

Вельш-корги

По валлийской легенде, вельш-корги пемброк связаны с милыми маленькими феями, которые очень их любили. В Уэльсе существует множество историй о коргах, которые тянули кареты фей, пасти их скот и помогать воинам.

Эти собаки игривые, умные и кроткие. Вельш-корги пемброк нуждаются в много физических упражнений и внимания, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми.

Вельш-корги пемброк (фото: Википедия)

Померанский шпиц

Морды померанцев всегда выглядят так, словно они улыбаются. Сегодня эти собаки имеют репутацию комнатных любимцев, но раньше они использовались в качестве рабочих собак, тащивших тяжелые сани по сложной местности. Раньше померанцы весили до 15 килограммов и были гораздо больше и мускулистее.

Современные померанцы милые и ласковые, но им нужна постоянная дрессировка, чтобы контролировать их упрямую натуру.

Померанский шпиц окраски парти-колор (фото: Википедия)