8 наймиліших порід собак

Собаки - це чудові компаньйони, які наповнюють наше життя любов’ю та радістю. Деякі породи відрізняються особливою милою зовнішністю, яка робить їх неймовірно привабливими.

Мальтипу

Мальтипу - це порода собак, яка поєднує в собі риси мальтійської болонки та той-пуделя або мініатюрного пуделя. Ці собаки дуже милі та веселі, і швидко стають вірними друзями. Вони невеликого розміру, тому можуть зручно сидіти у вас на колінах.

Однак важливо приділяти їм достатньо уваги, адже вони можуть відчувати тривогу, якщо залишаються на самоті. З любов’ю та турботою ваша мальтипу стане чудовим компаньйоном у вашому житті.

Мальтипу поєднує гени мальтійської болонки та пуделя (фото: Вікіпедія)

Чау-чау

Чау-чау часто порівнюють з маленькими ведмедями або левами. Це порода собак, що походить з Китаю, і її історія налічує понад 2000 років. Чау-чау відомі своєю захисною натурою: в Азії їх використовували як охоронців.

Ці собаки зазвичай дуже прив'язуються до однієї людини в родині. Лише один погляд на їхню чарівну мордочку, і ви обов'язково розтаєте від їхньої милоти.

Чау-чау звичайного кольору (фото: Вікіпедія)

Французький бульдог

Французькі бульдоги були виведені як маленькі собаки-компаньйони для ремісників, які працювали в холодних майстернях. Раніше французи сиділи з ними на колінах, щоб зігрітись.

Сьогодні ці собаки все ще люблять сидіти на колінах своїх господарів. Французькі бульдоги з великими вухами та кудлатою шерстю є дуже ласкавими та відданими, вони часто добре ладнають з дітьми й іншими тваринами.

Як виглядають французькі бульдоги (фото: Вікіпедія)

Самоїд

Самоїд - це порода собак, яка завоювала серця багатьох завдяки своїй постійній усмішці та дружньому характеру. Ці пухнасті друзі не лише красиві, але й дуже доброзичливі, що робить їх ідеальними компаньйонами для сімей з дітьми.

Самоїди мають густу шерсть, яка захищає їх від холодних температур, тому вони з радістю грають у снігу та на морозі. Однак, через свою пухнастість, вони можуть викликати алергію у деяких людей, тому важливо враховувати це перед тим, як взяти такого пса до себе в дім.

Зовнішність собаки породи самоїд (фото: Вікіпедія)

Мопс

Мопси - це маленькі собаки з кудлатою мордочкою, які, ймовірно, з'явилися в Китаї в 400 році до нашої ери. Слово "pug" з’явилося в англійській мові в 1500-х роках і означало "маленький красунчик".

Мопси відомі своєю доброзичливою і веселою вдачею. Вони ласкаві, люблять грати і легко ладнають з дітьми та іншими тваринами, що робить їх ідеальними сімейними компаньйонами.

Мололий мопс (фото: Вікіпедія)

Сибірський хаскі

Сибірські хаскі - це дивовижні собаки з характерним вовчим виглядом, які привертають увагу своїм диким і пухнастим виглядом. Ці активні і енергійні собаки обожнюють холод і з радістю стрибають у снігу.

Вони відомі своєю виразною мордою та унікальними вокальними даними, якими вони нагадують розмову. Хаскі віддані, дружні та чудово ладнають з людьми, що робить їх прекрасними компаньйонами для активних сімей.

Порода сибірський хаскі (фото: Вікіпедія)

Вельш-коргі

За валлійською легендою, вельш-коргі пемброк пов'язані з милими маленькими феями, які дуже їх любили. В Уельсі існує безліч історій про коргі, які тягнули карети фей, пасти їхню худобу та допомагати воїнам.

Ці собаки грайливі, розумні і лагідні. Вельш-коргі пемброк потребують багато фізичних вправ і уваги, щоб залишатися щасливими та здоровими.

Вельш-корги пемброк (фото: Вікіпедія)

Померанський шпіц

Морди померанців завжди виглядають так, ніби вони усміхаються. Сьогодні ці собаки мають репутацію кімнатних улюбленців, але раніше вони використовувалися як робочі собаки, що тягли важкі сани по складній місцевості. Раніше померанці важили до 15 кілограмів і були набагато більшими та мускулистішими.

Сучасні померанці милі та ласкаві, але їм потрібне постійне дресування, щоб контролювати їхню вперту натуру.

Померанський шпіц забарвлення парті-колор (фото: Вікіпедія)