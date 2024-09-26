Как дикий волк превратился в домашнюю собаку? Узнайте тайны эволюции

Как дикий волк превратился в домашнюю собаку - удивительная история эволюции, длившаяся тысячи лет. Исследования, в частности анализ ДНК и радиоуглеродная датировка, раскрывают тайны этого превращения и дают понимание, как волки стали компаньонами для людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как волк превратился в домашнюю собаку и стал лучшим другом человека.

Эволюция домашних собак

Эволюция домашних собак - это длительный процесс, который длится тысячи лет. В течение этого времени собаки и их предки, волки много раз скрещивались, усложняя изучение их ископаемых останков и ДНК.

Ученые исследуют окаменевшие останки, обращая внимание на характеристики, такие как размер черепа и форма морды. Сравнивая эти признаки с современными собаками и волками, они пытаются понять, как развивались домашние собаки.

Среди древних собак можно заметить короткие черепа и укороченные морды, что свидетельствует об изменениях в их строении из-за одомашнивания. Современные способы, такие как геометрическая морфометрия, помогают анализировать формы черепа.

Некоторые окаменелости из ледникового периода, известные как зародышевые собаки, обладают чертами как волков, так и собак. К примеру, череп, найденный в пещере Гойе в Бельгии, имеет возраст около 36 000 лет, а еще один образец с Алтайских гор - около 33 000 лет.

Собака как часть семьи

Окаменелости собак помогают понять, как древние люди взаимодействовали с этими животными. Самая старая найденная окаменелость, собака Бонн-Оберкассель, имеет более 14 000 лет. Ее останки, найденные в Германии в 1914 году, свидетельствуют о попечении людей о щенке, который болел чумой.

Погребение собак вместе с людьми показывает уважение к ним и переход собак от диких животных к домашним любимцам. На археологическом объекте Костер в Иллинойсе найдены останки трех собак в возрасте около 10 000 лет, похороненных без признаков насилия. Другой образец из Аляски - домашняя собака в возрасте 10 150 лет, связанная с предком, жившим в Сибири 23 000 лет назад.

Эти находки свидетельствуют об одомашнивании собак и их миграции с людьми в Северную Америку. Исследования геномов показывают, что древние американские собаки, вероятно, произошли от общего предка из Сибири.

Откуда взялись собаки

Происхождение домашних собак остается предметом дискуссий среди ученых, исследующих три основных региона: Азию, Ближний Восток и Европу. Некоторые ученые считают, что собаки могли быть одомашнены дважды в разных местах, в то время как другие настаивают на едином происхождении.

Наука до сих пор не может точно определить, где появились собаки. Однако древние окаменелости, найденные в Бельгии, Сибири и Чехии, имеющие возраст от 36 000 до 33 000 лет, могут свидетельствовать о нескольких попытках одомашнивания волков.

Исследования ДНК поддерживают идею двойного происхождения. Например, исследование 2022 показало, что одомашнивание могло произойти в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Другие работы, в том числе две, опубликованные в 2021 году, указывают на единственное происхождение: одна отслеживает собак в Сибирь 23 000 лет назад, а другая указывает на вымершего японского волка как ближайшего родственника современных собак, поддерживающего теорию их происхождения из Восточной Азии.

ДНК собак

Ученые значительно продвинулись в изучении эволюции домашних собак, но многие вопросы остаются. Не известно, когда волки стали собаками и где именно произошло их одомашнивание.

Анализ митохондриальной ДНК древних окаменелостей помогает понять происхождение собак. Поскольку собаки и серые волки имеют 99,9% от общей ДНК, это позволяет исследовать генетические вариации. Однако результаты анализа часто неоднозначны, усложняя выводы.

Ископаемые данные свидетельствуют об одомашнивании собак около 14 000 лет назад, хотя некоторые исследования указывают на более ранние даты до 40 000 лет. Исследования показали, что собаки разделились на две популяции между 17 000 и 24 000 лет назад: восточную (восточноазиатскую породу) и западную (современные европейские и африканские породы).