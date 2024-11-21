8 натуральных способов преодолеть длительную бессонницу

Бессонница может оказывать значительное влияние на качество жизни, снижая энергию, концентрацию и настроение. Хотя существуют медицинские препараты для улучшения сна, многие люди предпочитают натуральные методы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о восьми эффективных способах борьбы с бессонницей с помощью природных средств.

Травяные чаи

Чаи на основе ромашки, мелиссы или лаванды обладают успокаивающими свойствами, способствующими расслаблению. Ромашковый чай, например, содержит апигенин, действующий как природный транквилизатор.

Мелисса помогает снизить уровень тревожности, а лаванда успокаивает нервную систему. Выпивайте чашку теплого чая за 30 минут до сна, чтобы подготовить организм к отдыху.

Эфирные масла

Ароматерапия с помощью эфирных масел лаванды, сандалового дерева или ромашки помогает снизить напряжение и улучшить сон. Используйте аромадифузоры в спальне или наносите несколько капель масла на подушку.

Особенно эффективно работает лаванда, которая снижает частоту сердечных сокращений и способствует глубокому сну. Такой простой ритуал поможет создать умиротворяющую атмосферу перед сном.

Медитация перед сном

Практика медитации помогает успокоить мнения и отвлечься от забот. Попробуйте простые дыхательные упражнения или техники визуализации, воображая спокойные природные пейзажи.

Регулярная медитация снижает уровень кортизола - гормона стресса, который часто мешает уснуть. Выделяйте 10-15 минут каждый вечер, чтобы настроить разум на спокойный отдых.

Ванна с солью или травами

Теплая ванночка с добавлением морской соли или травяных экстрактов расслабляет мышцы и снижает напряжение. Экстракты лаванды, розмарина или валерианы оказывают седативный эффект.

Вода не должна быть слишком горячей - оптимальная температура 36-38°C. Принимайте ванну за час до сна, чтобы подготовить организм к отдыху.

Не спешите пить пилюли при бессоннице, попробуйте натуральные средства борьбы с ним (фото: Freepik.com)

Продукты, содержащие магний

Магний способствует расслаблению мышц и нервной системы, помогая организму перейти в состояние покоя. Добавьте в свой рацион бананы, орехи, шпинат или авокадо, богатые этим минералом.

Также можно принимать магниевые добавки, но только после консультации с лечащим врачом. Баланс магния в организме помогает регулировать уровень мелатонина - гормона сна.

Молоко с медом

Стакан теплого молока с ложкой меда - старинный способ, помогающий быстрее заснуть. Молоко содержит триптофан, аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина.

Мед, в свою очередь, стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая ночные пробуждения. Этот напиток можно пить за пол часа до сна для лучшего эффекта.

Соблюдение режима сна

Природные средства эффективны только при правильном режиме дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

Организм привыкает к стабильному графику, и это способствует выработке мелатонина в нужное время. Регулярность важна для обеспечения природного биоритма и здорового сна.

Уменьшение влияния синего света

Синий свет от экранов гаджетов угнетает выработку мелатонина, нарушая сон. Выключайте устройства за час до сна или используйте специальные очки с блокировкой синего спектра.

Альтернативой может быть чтение книги или прослушивание спокойной музыки. Замена электроники на спокойные занятия способствует лучшему засыпанию.