Кому можно спать днем и как это правильно делать

Сон является важной частью нашей жизни, и хотя большинство людей привыкло спать ночью, вопрос дневного сна все чаще приобретает популярность. Короткий дневной сон может быть полезен организму, но важно понимать, как правильно использовать время для отдыха днем.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как найти баланс между дневным и ночным сном и как сделать дневной сон полезным.

Польза дневного сна для организма

Дневной сон имеет несколько важных преимуществ для здоровья. Он может улучшить концентрацию, снизить уровень стресса и даже помочь восстановить энергию после тяжелого дня. Короткий отдых посреди дня позволяет мозгу "перезагрузиться", что положительно влияет на общую работоспособность.

Например, исследования показали, что даже 20 минут сна днем могут улучшить когнитивные функции и повысить настроение.

Идеальная продолжительность дневного сна

Одним из важнейших аспектов является продолжительность дневного сна. Согласно исследованиям, для большинства людей оптимальная продолжительность сна днем колеблется от 10 до 30 минут. Короткий сон не позволяет попасть в глубокие фазы сна, что помогает избежать сонливости и дезориентации после пробуждения.

Однако, если вы спите дольше 30 минут, организм может перейти в более глубокий сон, и после пробуждения вы почувствуете себя разбитыми и уставшими. Поэтому важно настроить будильник, чтобы не спать слишком долго.

Когда лучше спать днем

Оптимальное время для дневного сна - это период между 13:00 и 15:00. Именно в это время в организме происходит естественное понижение уровня энергии, и большинство людей испытывают сонливость.

Если вы отдыхаете в этот период, это может помочь улучшить ваше настроение и повысить работоспособность на остаток дня. Однако не рекомендуется спать после 16:00, поскольку это может нарушить ночной цикл сна, осложнив засыпание ночью.

Сон днем должен быть коротким и не крепким (фото: Freepik.com)

Как правильно организовать дневной сон

Чтобы дневной сон был очень полезен, создайте для него удобные условия. Выбирайте спокойное и черное место, где вас не будут тревожить. После того, как вы ложитесь спать, не перегружайте себя мыслями или гаджетами - лучше всего попытаться расслабиться и успокоиться.

Оставляйте достаточно времени, чтобы ваше тело могло выйти из режима активности и полностью восстановиться. Важно, чтобы ваш дневной сон не был слишком длинным - 20-30 минут обычно достаточно для быстрого восстановления.

Кому не рекомендуется спать днем

Дневной сон, хоть и приносит пользу многим людям, не всем подходит. Людям, страдающим бессонницей или другими расстройствами сна, лучше избегать дневного сна, поскольку это может еще больше нарушить ночной сон.

Также, если вы работаете в ночные смены или имеете оползневой график, то дневной сон может способствовать нарушению суточных ритмов, что усложнит нормализацию сна ночью. В таких случаях лучше обратиться к врачу или специалисту по сну для получения рекомендаций по нормализации сна.