Почему мы осенью постоянно хотим спать и что с этим реально можно сделать

Когда на улице уже глубокая осень, большинство людей словно впадают в спячку. Испытывают постоянную усталость, вялость, постоянно хочется спать и ощущение восстановления не приходит даже если ночной сон длился 8-10 часов.

Почему нам постоянно хочется спать и чувствуется усталость именно осенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Причины сонливости

Самые распространенные причины осенней сонливости - сезонное изменение продолжительности мирового дня и интенсивности солнечного света. В результате этих процессов изменяется выработка гормона мелатонина, отвечающего в организме за регуляцию суточных ритмов. А это отражается еще и в общем состоянии и настроении.

Дополнительные факторы - дожди, плохая погода, стрессы, магнитные бури и метеочувствительность. Конечно, если при этом человек еще много работает, мало отдыхает, но не гуляет на свежем воздухе - ситуация совсем грустная.

Кроме того, имеет значение нарушение выработки серотонина, непосредственно участвующего в регуляции настроения и метаболического предшественника мелатонина.

А еще:

Чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки

Острый и хронический стресс

Депрессия

Смена часовых поясов

Лишний вес, ожирение

Патология нервной системы (нарушение синтеза мелатонина)

Соматические заболевания

Потребление энергетиков, кофе и крепкого чая во второй половине дня

Алкоголь, курение

Несбалансированное питание

Прием определенных препаратов

В науке состояние, когда в регуляции суточных ритмов случаются нарушения, в результате чего человек в светлое время суток постоянно хочет спать, называют гиперсомнией.

Характерные симптомы:

Ощущение усталости, нехватка энергии для работы, активных действий

Склонность к раздражению

Тревожность, беспокойство

Нарушение аппетита

Ухудшение памяти

Кроме постоянного желания спать, есть и другая неприятность - замедляется скорость мышления.

А может, мне не хватает витаминов?

Сама по себе сонливость не характерна для проявлений витаминной недостаточности. В комплексе с другими, иногда более тяжелыми симптомами, сонливость может наблюдаться у тех, у кого в организме не хватает витаминов группы B.

Однако решить, связано ли ваше состояние с недостаточностью витаминов, может только врач.

Как можно помочь организму преодолеть это состояние

По словам врачей, есть несколько вещей, которые помогут преодолеть эту осеннюю сонливость и придать бодрости организму.