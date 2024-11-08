Почему мы осенью постоянно хотим спать и что с этим реально можно сделать
Когда на улице уже глубокая осень, большинство людей словно впадают в спячку. Испытывают постоянную усталость, вялость, постоянно хочется спать и ощущение восстановления не приходит даже если ночной сон длился 8-10 часов.
Почему нам постоянно хочется спать и чувствуется усталость именно осенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Причины сонливости
Самые распространенные причины осенней сонливости - сезонное изменение продолжительности мирового дня и интенсивности солнечного света. В результате этих процессов изменяется выработка гормона мелатонина, отвечающего в организме за регуляцию суточных ритмов. А это отражается еще и в общем состоянии и настроении.
Дополнительные факторы - дожди, плохая погода, стрессы, магнитные бури и метеочувствительность. Конечно, если при этом человек еще много работает, мало отдыхает, но не гуляет на свежем воздухе - ситуация совсем грустная.
Кроме того, имеет значение нарушение выработки серотонина, непосредственно участвующего в регуляции настроения и метаболического предшественника мелатонина.
А еще:
- Чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки
- Острый и хронический стресс
- Депрессия
- Смена часовых поясов
- Лишний вес, ожирение
- Патология нервной системы (нарушение синтеза мелатонина)
- Соматические заболевания
- Потребление энергетиков, кофе и крепкого чая во второй половине дня
- Алкоголь, курение
- Несбалансированное питание
- Прием определенных препаратов
В науке состояние, когда в регуляции суточных ритмов случаются нарушения, в результате чего человек в светлое время суток постоянно хочет спать, называют гиперсомнией.
Характерные симптомы:
- Ощущение усталости, нехватка энергии для работы, активных действий
- Склонность к раздражению
- Тревожность, беспокойство
- Нарушение аппетита
- Ухудшение памяти
Кроме постоянного желания спать, есть и другая неприятность - замедляется скорость мышления.
А может, мне не хватает витаминов?
Сама по себе сонливость не характерна для проявлений витаминной недостаточности. В комплексе с другими, иногда более тяжелыми симптомами, сонливость может наблюдаться у тех, у кого в организме не хватает витаминов группы B.
Однако решить, связано ли ваше состояние с недостаточностью витаминов, может только врач.
Как можно помочь организму преодолеть это состояние
По словам врачей, есть несколько вещей, которые помогут преодолеть эту осеннюю сонливость и придать бодрости организму.
- Соблюдайте фиксированный режим сна и отдыха
- Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день
- Старайтесь сделать ваш ночной сон полноценным
- Сделайте кровать комфортной, подберите подушку.
- Выключайте на ночь весь свет, гаджеты, телевизор
- Не ешьте за два часа до сна
- Делайте утреннюю зарядку
- Купите лампы, имитирующие теплый дневной свет
- Уделите по возможности время на 15-минутный короткий дневной сон. Но бодрствуйте более 30 минут, потому что сознание погрузится в более глубокий сон, из которого выбираться будет сложнее. Ставьте себе будильник и после короткого отдыха снова беритесь за дела.
- Соблюдайте диету, уменьшите количество углеводов
- Уменьшайте или совсем откажитесь от алкоголя и курения
- Каждый день совершайте прогулки на свежем воздухе
- Старайтесь получать как можно больше дневного света, работайте при хорошем освещении
- Простите себе положительные эмоции, создавайте вокруг себя радость и приятные эмоции.
- Проветривать помещение дважды в день, даже при холодной погоде
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При написании материала были использованы источники: Spacemag, Into-sana, WebMD, Sleep Foundation.
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