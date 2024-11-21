8 натуральних способів подолати тривале безсоння

Безсоння може значно впливати на якість життя, знижуючи енергію, концентрацію та настрій. Хоча існують медичні препарати для поліпшення сну, багато людей віддають перевагу натуральним методам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про вісім ефективних способів боротьби з безсонням за допомогою природних засобів.

Трав’яні чаї

Чаї на основі ромашки, меліси або лаванди мають заспокійливі властивості, які сприяють розслабленню. Ромашковий чай, наприклад, містить апігенін, що діє як природний транквілізатор.

Меліса допомагає знизити рівень тривожності, а лаванда заспокоює нервову систему. Випивайте чашку теплого чаю за 30 хвилин до сну, щоб підготувати організм до відпочинку.

Ефірні олії

Ароматерапія за допомогою ефірних олій лаванди, сандалового дерева чи ромашки допомагає зменшити напругу та поліпшити сон. Використовуйте аромадифузор у спальні або наносьте кілька крапель олії на подушку.

Особливо ефективно працює лаванда, яка знижує частоту серцевих скорочень і сприяє глибокому сну. Такий простий ритуал допоможе створити заспокійливу атмосферу перед сном.

Медитація перед сном

Практика медитації допомагає заспокоїти думки та відволіктися від турбот. Спробуйте прості дихальні вправи або техніки візуалізації, уявляючи спокійні природні пейзажі.

Регулярна медитація знижує рівень кортизолу - гормону стресу, який часто заважає заснути. Виділяйте 10-15 хвилин щовечора, щоб налаштувати розум на спокійний відпочинок.

Ванна з сіллю або травами

Тепла ванна з додаванням морської солі чи трав’яних екстрактів розслабляє м’язи та знижує напругу. Екстракти лаванди, розмарину чи валеріани мають седативний ефект.

Вода не повинна бути занадто гарячою - оптимальна температура 36-38°C. Приймайте ванну за годину до сну, щоб підготувати організм до відпочинку.

Не поспішайте пити пігулки при безсонні, спробуйте натуральні засоби боротьби з ним (фото: Freepik.com)

Продукти, що містять магній

Магній сприяє розслабленню м’язів і нервової системи, допомагаючи організму перейти в стан спокою. Додайте у свій раціон банани, горіхи, шпинат або авокадо, які багаті цим мінералом.

Також можна приймати магнієві добавки, але лише після консультації з лікарем. Баланс магнію в організмі допомагає регулювати рівень мелатоніну - гормону сну.

Молоко з медом

Склянка теплого молока з ложкою меду - стародавній спосіб, що допомагає швидше заснути. Молоко містить триптофан, амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну та мелатоніну.

Мед, своєю чергою, стабілізує рівень цукру в крові, запобігаючи нічним пробудженням. Цей напій можна пити за пів години до сну для найкращого ефекту.

Дотримання режиму сну

Природні засоби ефективні лише за умов правильного режиму дня. Намагайтеся лягати спати та прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні.

Організм звикає до стабільного графіка, і це сприяє виробленню мелатоніну в потрібний час. Регулярність важлива для забезпечення природного біоритму та здорового сну.

Зменшення впливу синього світла

Синє світло від екранів гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну, порушуючи сон. Вимикайте пристрої за годину до сну або використовуйте спеціальні окуляри з блокуванням синього спектра.

Альтернативою може бути читання книги або прослуховування спокійної музики. Заміна електроніки на спокійні заняття сприяє кращому засинанню.