8 лучших видов овощей и зелени, которые нужно посадить на огороде осенью

Зимняя посадка овощей и зелени - это отличная возможность получить урожай на несколько недель раньше обычного. Растения, посеянные перед зимой, лучше закаляются и растут быстрее весной. Какие виды овощей и зелени лучше всего подходят для осенней посадки?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие огородные культуры можно посеять под зиму, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого метода уже весной.

Чеснок - первый кандидат на озимую посадку

Озимый чеснок - один из самых популярных овощей для зимнего посева. Его высаживают за несколько недель до наступления холодов, чтобы растения успели уронить корни, но не начали расти.

Для посадки следует выбрать большие зубчики и обработать их раствором медного купороса во избежание болезней. Глубина посадки составляет примерно 3-5 см, а расстояние между зубчиками - около 10 см.

Этот подход помогает получить большой и здоровый урожай ранней весной, ведь озимый чеснок развивается лучше после зимней закалки.

Озимый лук: обязательная часть зимнего огорода

Лук тоже часто сажают на зиму. Ее посадка позволяет значительно сэкономить время весной, поскольку растения активно начинают расти сразу после оттаивания почвы.

Посадка лука производится в хорошо дренированную почву, глубина посадки - 3 см, что позволяет избежать подгнивания. Перед высадкой грядки можно обработать медным купоросом для дезинфекции.

Лук хорошо переживет зиму (фото: Pixabay.com)

Укроп и петрушка: зелень для раннего лета

Укроп и петрушка - это неприхотливые растения, которые отлично подходят для озимого посева. Укроп высевают поздней осенью, после первых морозов, чтобы избежать преждевременного прорастания семян.

Петрушку можно сеять, когда температура опустится до 0°C, а ночные заморозки уже станут обычным явлением.

Для обеих культур лучше использовать больше семян, чем обычно, ведь не все проростки смогут пережить зиму. Это позволит получить богатый урожай свежей зелени уже в начале лета.

Свекла: еще одна полезная культура для зимы

Свеклу тоже можно высаживать под зиму, но важно правильно выбрать время для посева. Температура должна быть не выше +4°C, чтобы избежать преждевременного прорастания семян. Глубина посадки составляет примерно 3-4 см, а сверху семена присыпают рыхлой почвой с добавлением песка и компоста.

Озимый посев свеклы позволяет получить ранний урожай сочных корнеплодов, отличающихся высоким содержанием витаминов.

Морковь: вкусные корнеплоды благодаря озимой посадке

Морковь сеют в уже подмерзшую почву, чтобы избежать раннего прорастания. Борозды для посева следует подготовить заранее и прикрыть их пленкой. Семена моркови, которые сеются осенью, обычно высевают на 20% больше, чем весной, поскольку часть семян может не прорасти.

Озимый посев моркови позволяет получить ранние и вкусные корнеплоды, отличающиеся своей сочностью и красивой текстурой.

Озимую морковь можно собирать раньше обычной (фото: Pixabay.com)

Салат: нежные листья весной

Салат - идеальная культура для озимого посева, поскольку он прекрасно переносит холод и быстро растет весной. Посев салата производят, когда температура опускается до 0°C и почва начинает подмерзать. Семена засевают на глубину около 1,5 см, соблюдая расстояние между растениями примерно 10 см.

Такой метод позволяет получить свежие, хрустящие листья салата уже ранней весной, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет раньше насладиться свежей зеленью.

Щавель: витаминный заряд из-под снега

Щавель - еще одна культура, которую можно смело высевать поздней осенью. Он прекрасно переносит мороз, а его семена прорастают уже при первых теплых днях весны.

Щавель высевают, когда уже наступили первые заморозки, на глубину примерно 1,5 см. Расстояние между семенами должно быть не менее 5 см, а после посева почву обязательно уплотняют граблями.

Щавель - это одно из первых зеленых растений, которые можно собрать весной, наслаждаясь его кисловатым вкусом и витаминным составом.