8 кращих видів овочів та зелені, які треба посадити на городі восени

Зимова посадка овочів та зелені - це чудова можливість отримати врожай на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. Рослини, які були посіяні перед зимою, краще закаляються і ростуть швидше навесні. Які саме види овочів та зелені найкраще пасують для осінньої посадки?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які городні культури можна посіяти під зиму, щоб скористатися всіма перевагами цього методу вже навесні.

Часник - перший кандидат на озиму посадку

Озимий часник є одним із найпопулярніших овочів для зимового посіву. Його висаджують за кілька тижнів до настання холодів, щоб рослини встигли пустити коріння, але не почали рости.

Для посадки варто обрати великі зубчики і обробити їх розчином мідного купоросу, щоб уникнути хвороб. Глибина посадки становить приблизно 3-5 см, а відстань між зубчиками - близько 10 см.

Цей підхід допомагає отримати великий та здоровий врожай ранньою весною, адже озимий часник розвивається краще після зимового загартування.

Озима цибуля: обов'язкова частина зимового городу

Цибулю теж часто садять на зиму. Її посадка дозволяє значно заощадити час навесні, оскільки рослини активно починають рости одразу після відтавання ґрунту.

Посадка цибулі проводиться в добре дренований ґрунт, глибина посадки - 3 см, що дозволяє уникнути підгнивання. Перед висадкою грядки можна обробити мідним купоросом для дезінфекції.

Цибуля добре переживе зиму (фото: Pixabay.com)

Кріп та петрушка: зелень для раннього літа

Кріп і петрушка - це невибагливі рослини, які чудово підходять для озимого посіву. Кріп висівають пізно восени, після перших морозів, щоб уникнути передчасного проростання насіння.

Петрушку можна сіяти, коли температура опуститься до 0°C, а нічні заморозки вже стануть звичним явищем.

Для обох культур краще використовувати більше насіння, ніж зазвичай, адже не всі проростки зможуть пережити зиму. Це дозволить отримати багатий урожай свіжої зелені вже на початку літа.

Буряк: ще одна корисна культура для зими

Буряк теж можна висаджувати під зиму, але важливо правильно вибрати час для посіву. Температура повинна бути не вище +4°C, щоб уникнути передчасного проростання насіння. Глибина посадки становить приблизно 3-4 см, а зверху насіння присипають пухким ґрунтом із додаванням піску та компосту.

Озимий посів буряка дозволяє отримати ранній урожай соковитих коренеплодів, які вирізняються високим вмістом вітамінів.

Морква: смачні коренеплоди завдяки озимій посадці

Моркву сіють у вже підмерзлий ґрунт, щоб уникнути раннього проростання. Борозни для посіву варто підготувати заздалегідь і прикрити їх плівкою. Насіння моркви, яке сіється восени, зазвичай висівають на 20% більше, ніж навесні, оскільки частина насіння може не прорости.

Озимий посів моркви дозволяє отримати ранні та смачні коренеплоди, які вирізняються своєю соковитістю і гарною текстурою.

Озиму моркву можна збирати раніше звичайної (фото: Pixabay.com)

Салат: ніжні листки навесні

Салат - ідеальна культура для озимого посіву, оскільки він прекрасно переносить холод і швидко росте навесні. Посів салату проводять, коли температура опускається до 0°C і ґрунт починає підмерзати. Насіння закладають на глибину близько 1,5 см, дотримуючись відстані між рослинами приблизно 10 см.

Такий метод дозволяє отримати свіжі, хрусткі листки салату вже ранньою весною, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче раніше насолодитися свіжою зеленню.

Щавель: вітамінний заряд з-під снігу

Щавель - ще одна культура, яку можна сміливо висівати пізно восени. Він чудово переносить мороз, а його насіння проростає вже при перших теплих днях весни.

Щавель висівають, коли вже настали перші заморозки, на глибину приблизно 1,5 см. Відстань між насінням повинна бути не меншою ніж 5 см, а після посіву ґрунт обов’язково ущільнюють граблями.

Щавель - це одна з перших зелених рослин, які можна зібрати навесні, насолоджуючись його кислуватим смаком і вітамінним складом.