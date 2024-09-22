Когда сажать лук на зиму, чтобы иметь большой урожай: точные даты
Осенняя посадка лука является отличным решением для получения раннего и щедрого урожая. Следуя основным правилам, можно добиться хороших результатов даже в сложных климатических условиях. Как и когда сажать лук осенью правильно?
РБК-Украина (проект Styler) дает точные советы, в какие даты лучше всего сажать лук на зиму и как это делать без ошибок.
Как выбрать лук для осенней посадки
Первым шагом к успеху есть выбор правильного посадочного материала. Для посадки под зиму лучше выбирать сорта лука, устойчивые к зимним условиям, такие как:
- "Радор",
- "Шекспир",
- "Сеншуй",
- "Трой",
- "Сеттон",
- "Ред Барон",
- "Сноуболл".
Кроме выбора сорта важно обращать внимание на качество самих луковиц: они должны быть однородного цвета, без гнили или следов болезней.
Размер луговок для посадки тоже имеет значение: лучший вариант - луковички диаметром 10-21 мм, поскольку большие могут быстро пойти в стрелку, а мелкие - не пережить зиму.
Когда сажать лук осенью?
Средний срок посадки лука зависит от температурных условий каждого региона. Общее правило: сажать лук за 2-3 недели до стабильных холодов. В северных регионах это середина октября, в центральных - конец октября, а на юге - начало ноября.
По лунному календарю, благоприятными днями для посадки считаются 5-11 и 18-19, 22-23 октября.
Лук, который вы посадите осенью, весной порадует вас первым в огороде (фото: Freepik.com)
Как правильно сажать лук под зиму?
Перед посадкой важно подготовить участок заранее. Лук лучше всего растет на легких, хорошо дренированных почвах, а также на местах, где раньше выращивали бобовые, помидоры, огурцы, капусту или салаты.
Участок должен быть хорошо освещен, а почва - питательной. За две недели до посадки нужно внести перегной или компост, перекопать участок, а затем высаживать лук на глубину 5 см, с интервалом 5-7 см между лучами и 15-20 см между рядами.
Подготовка лука к посадке
Перед посадкой лук не нужно замачивать, он должен быть сухим. Это позволит избежать развития гнили. Перед самой высадкой луковички можно обработать защитными средствами для предотвращения болезней и поражения вредителями.
Выбранный посадочный материал должен быть плотным, без следов повреждений или гнили. Важно отсеять все луковички, имеющие следы болезней или повреждений.
Есть много сортов озимого лука (фото: Pixabay.com)
Уход после посадки
После посадки, когда начинаются первые заморозки, рекомендуется замульчировать почву слоем сухих листьев или хвои. В случае суровой зимы без снега дополнительно можно укрывать грядки агроволокном или пленкой.
Весной укрытие снимают, когда почва хорошо прогреется. Уход за луком включает регулярный полив, прополку сорняков и профилактическую обработку от вредителей.
Осенняя посадка лука позволяет не только получить ранний урожай, но и сэкономить время весной, когда наступает период активных работ на огороде.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Аптека садовода", "Мир растений", "Добрая лестница".