Посадите так смородину осенью и в следующем году ягоды поразят вас размером

Секрет крупных ягод смородины заключается в условиях и времени ее посадки осенью. Когда, где и как садить саженец смородины, чтобы у куста были все возможности для активного роста и плодоношения в следующем году?

Когда наступает идеальное время для посадки смородины

Лучше сажать смородину в конце сентября - начале октября: до заморозков ей хватит времени, чтобы укорениться и окрепнуть.

Если осенью посадить саженец не успели, можно перенести работы на весну (на конец апреля - начало мая, когда сошел снег, и земля прогрелась на глубину не менее 20 см). Но помните: в этот период есть больший риск того, что корни подмерзнут, и растение не приживется, чем осенью.

Указанные сроки - не константа: многое зависит от вашего региона.

Выбор места посадки смородины

Чтобы кусты были крепкими, а будущие ягодки - сладкими, выберите солнечное место, защищенное от сильных порывов ветра, на склоне или возвышенности, но ни в коем случае не в низине: смородина не выдерживает длительного застоя воды.

Чем больше солнца будет попадать на кусты в течение года, тем слаще будут ягоды. Особенно это правило важно для красной и белой смородины, а черная будет прекрасно чувствовать себя и в легкой тени.

Удачные соседи для смородины:

кусты других сортов смородины,

лук,

чеснок (защищают от вредителей).

Не сажайте смородину там, где она уже росла раньше, а также рядом с деревьями, малиной и облепихой.

Какой должна быть почва

Почва должна быть плодородной, слабокислой или нейтральной. Идеальный вариант - легкий суглинок, но и на супесных почвах кусты будут чувствовать себя хорошо, особенно если это белая или красная смородина.

Если на вашем участке глинистый грунт - это не проблема. Поможет перегной: добавляйте его в яму при посадке и посыпайте каждый год вокруг ствола.

Все сорта смородины следует сажать именно осенью (фото: Pixabay.com)

Как сажать смородину: советы

Когда определитесь с местом, перекопайте отведенный под смородину участок на глубину лопаты, удалите все сорняки, разбейте комья земли и выровняйте поверхность.

Затем выкопайте ямы для саженцев примерно 40 см глубиной, а если вы приверженец максимальной точности, при расчете необходимой глубины отталкивайтесь от сорта и типа почвы: яма должна быть вдвое больше корней взрослого растения.

Смешайте часть выкопанной земли с органическим удобрением (3 кг/кв. м) и комплексным минеральным (180 г/кв. м). Если земля кислая, добавьте доломитовую муку - 0,5 кг на кв. м.

Засыпьте удобрения в яму, а сверху - 5 см земли, чтобы избежать ожогов корней.

Компактные сорта высаживают на расстоянии метра друг от друга, а пространным требуется больше пространства - не менее двух метров. Вдоль забора кусты также будут прекрасно смотреться и чувствовать себя хорошо - главное, не "прижимайте" их прямо к ограде, отступите на метр-полтора.

Как подготовить саженец из своего куста смородины

Не обязательно покупать саженцы, если на вашем участке уже растет смородина. Для размножения следует выбрать наиболее здоровые, крепкие и урожайные кусты.

Срежьте несколько черенков с почками (на каждом должно быть 4 шт.), отрежьте верхушки и поместите веточки в емкость с водой на три недели: за это время они пустят корешки и будут готовы к посадке.

Этапы посадки саженца смородины осенью

Осмотрите саженец и, если заметите больные корни, срежьте их и замочите в воде комнатной температуры на пол суток. Можно добавить в воду немного марганцовки, чтобы она стала бледно-розовой или стимулятор роста.

В каждую подготовленную яму вылейте ведро воды.

Поставьте саженец в яму, наклоните под углом 45 градусов и расправьте корни.

Теперь нужно засыпать яму землей. Есть несколько нюансов: подсыпая почву, немного встряхните саженец, чтобы земля полностью заполнила пространство у корешков. Следите, чтобы корневая шейка саженца была на 6-9 см ниже уровня почвы.

Утрамбуйте землю ногой. Обильно полейте куст (три-четыре ведра).

Замульчивайте землю вокруг перепревшей листвой, перегноем или торфом: так влага будет испаряться медленнее.

Чаще поливайте смородину теплой водой, особенно если на улице достаточно жарко, а перед заморозками укройте саженцы пленкой, а весной снимите ее.