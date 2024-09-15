Чем отличается коррекция ногтей от укрепления

Практически каждая девушка хотя бы раз в жизни посещала салон, чтобы сделать маникюр с покрытием или без перед важным событием или же просто так - чтобы порадовать себя, подчеркнуть красоту и женственность, отвлечься от рутины и забот. Многие мастера перед тем, как покрывать ногти цветным гель-лаком, советуют их укрепить специальными средствами.

Большинство считает, что коррекцию необходимо делать лишь тем девушкам, у кого наращенные ногти, но это не так.

Дело в том, что у некоторых девушек ногти растут вниз, и во время укрепления невозможно исправить рост натурального ногтя, а только сделать его крепче благодаря укрепляющему слою. Именно во время коррекции ногти можно сделать максимально ровными и аккуратными.

Маникюр сделает руки более ухоженными (фото: pixabay.com)

Коррекция

Эта процедура проходит так: мастер убирает все отслоения и прикладывает новый твердый материал на отросшую часть ногтя, также может поднять углы, приложить недостающие параллели, если они есть, выровнять "клюющие" ногти. Также следует отметить, что коррекция ногтей производится более жесткими материалами.

Мастер подскажет, что необходимо сделать (фото: pixabay.com)

Укрепление

Ослабленные ногти - не только эстетическая проблема. Они приносят множество хлопот: цепляются за одежду, расслаиваются, ломаются во время зацепления любой поверхности, реагируют на горячую воду. В таких ситуациях ногти рекомендуется укрепить гелем.

Эта процедура полностью отличается от коррекции, но похожа на обычное покрытие. Главные отличия:

1. Вместо базы используется специальный гель для укрепления.

2. Покрываем только натуральные ногти.

Иногда понадобится только коррекция или же укрепление (фото: pixabay.com)