74-летняя женщина говорит, что не стареет, хотя каждый вечер выпивает бутылку вина: как выглядит красавица

Британская модель Норма Уильямс из Ливерпуля в свои 74 года убеждена, что в лучшей форме, нежели была в подростковом возрасте, несмотря на то, каждый вечер выпивает бутылку вина. При этом сияющая энергией женщина также ведет активный образ жизни, и регулярно совершает 9-километровые прогулки.

У Нормы, которая, как может показаться, раскрыла секрет вечной молодости, также есть амбициозные планы - блистать на всемирно известных подиумах.

"Моя самая большая мечта - пройтись по миланскому подиуму. Почему я не могу щеголять своими вещами рядом с 17-летними красотками, не имея обязательных седых волос? Я хочу показать миру, что вам не обязательно выглядеть как стереотипная старушка", - говорит она.

Сейчас женщина в итальянском Сполето наслаждается ежедневными тренировками, регулярно отправляется на прогулки на большие расстояния, а также управляет Umbria Holiday Rentals со своей 85-летней партнершей Лори.

"Врачи говорят мне, что у меня уровень здоровья и физической подготовки как у 20-летнего очень здорового человека. Но на протяжении большей части моих 20 лет у меня был лишний вес, и я переедала. Я ложилась спать с несколькими пакетами шоколадного зефира, огромными пакетами "Воцитов" и нарезанным белым хлебом", - отмечает Уильямс.

Женщина добавляет при этом, что раньше "была развалиной" и постоянно жаловалась на плохое самочувствие.

Так выглядит Норма Уильямс в своем возрасте (фото: instagram.com/spoletorentals)

В чем секрет 74-летней модели

По словам Нормы, самая большая разница между "тогда" и "сейчас" заключается просто в том, сколько у нее энергии.

"Уровень моей энергии увеличился в геометрической прогрессии за последние 50 лет", - подчеркивает она.

Женщина убеждена, что для здоровья менталитет имеет ключевое значение, подчеркивая важность внутреннего состояния.

"Я всегда отрицала существование такой вещи, как "старость". Я продолжаю улучшаться с каждым годом и не вижу причин, по которым я не должна осуществить свои мечты", - рассказала Норма.

Норма Уильямс (фото: instagram.com/spoletorentals)

Также она добавляет, что важно "оставаться актуальным" с годами.

"Если вы пойдете на пенсию и больше ничего не сделаете со своей жизнью, это все равно, что опустить одну ногу в могилу. Важно сохранять дух приключений и понимать, что происходит в современном мире", - говорит женщина.

По словам Уильямс, многие молодые люди признаются ей, что хотят быть похожей на нее, когда будут в зрелом возрасте.

Норма Уильямс (фото: instagram.com/spoletorentals)

74-летняя британка признает, что люди "обычно шокированы", узнав о ее возрасте, и "из-за того, что я выгляжу такой подтянутой и отличаюсь от нашего стереотипного образа "пожилого человека", людям трудно в это поверить".

Норма стала заниматься модельным бизнесом в возрасте 17 лет, когда переехала в Лондон. Однако ее карьера была недолгой из-за набранного веса.

Долгое время женщина переедала и считала калории, а чтобы наконец почувствовать контроль над едой, ей потребовалось три десятилетия.

Так выглядела Норма Уильямс в 17 лет (фото: instagram.com/spoletorentals)

Это Норма Уильямс - в 30 лет (фото: instagram.com/spoletorentals)

...в 40 лет (фото: instagram.com/spoletorentals)

...в 50-летнем возрасте (фото: instagram.com/spoletorentals)

Тут Норма Уильямс - в 60 лет (фото: instagram.com/spoletorentals)

А тут - в 70 лет (фото: instagram.com/spoletorentals)

Вот какая у Нормы диета:

"Завтрак состоит из цельнозернового круассана с медом и капучино с молоком. Иногда два или три капучино в день", - рассказывает она.

Женщина также выпивает около шести чашек чая в день, каждая с двумя порциями сахара.

"Я легко могу съесть четыре или пять пакетов с пятью вкусными печеньями после основного приема пищи", - добавила Уильямс.

Фанатка фитнеса признает, что ее диета "не идеальна", но поделилась своими "двумя золотыми правилами".

"Я никогда не ем перед ежедневными упражнениями и прогулками, что иногда может означать отказ от завтрака до 15:00, и я никогда не перекусываю между приемами пищи", - объяснила она.

На ужин Норма употребляет ореховую смесь, на выбор мясо и сыр, хлеб из непросеянной муки, лосось на гриле или креветки в кляре, картофель и овощи.

А еще - выпивает "целую бутылку" вина каждый вечер.

74-летняя Норма Уильямс рассказала о своей диете (фото: instagram.com/spoletorentals)

Упражнения и активности

Если Норма никогда не считает калории, то в поддержании активного режима упражнений женщина непреклонна.

Каждое утро с понедельника по пятницу она встает с постели, чтобы проделать от 20 до 30 различных упражнений с весом 4 кг.

Позже Уильямс делает еще от 20 до 30 повторений, дожидаясь, пока закипит чайник для утренней чашки чая. Затем отправляется "на быструю 9-километровую прогулку", которая занимает 90 минут, а в выходные она отдыхает.

Норма Уильямс (фото: instagram.com/spoletorentals)