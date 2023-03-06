74-річна жінка каже, що не старіє, хоч щовечора випиває пляшку вина: як виглядає красуня

Британська модель Норма Вільямс із Ліверпуля у свої 74 роки переконана, що у кращій формі, ніж була у підлітковому віці, попри те, щовечора випиває пляшку вина. При цьому сяюча енергією жінка також веде активний спосіб життя і регулярно здійснює 9-кілометрові прогулянки.

Норма, яка, як може здатися, розкрила секрет вічної молодості, також має амбітні плани - сяяти на всесвітньо відомих подіумах.

"Моя найбільша мрія - пройтися міланським подіумом. Чому я не можу красуватися своїми речами поряд з 17-річними красунями, не маючи обов'язкового сивого волосся? Я хочу показати світові, що вам не обов'язково виглядати як стереотипна старенька", - каже вона.

Наразі жінка в італійському Сполето насолоджується щоденними тренуваннями, регулярно вирушає на прогулянки на великі відстані, а також управляє Umbria Holiday Rentals зі своєю 85-річною партнеркою Лорі.

"Лікарі кажуть мені, що в мене рівень здоров'я та фізичної підготовки як у 20-річної дуже здорової людини. Але протягом більшої частини моїх 20 років у мене була зайва вага, і я переїдала. Я лягала спати з кількома пакетами шоколадного зефіру, величезними пакетами "Воцитів" та нарізаним білим хлібом", - зазначає Вільямс.

Жінка додає при цьому, що раніше "була розвалюхою" та постійно скаржилася на погане самопочуття.

Так виглядає Норма Вільямс у своєму віці (фото: instagram.com/spoletorentals)

У чому секрет 74-річної моделі

За словами Норми, найбільша різниця між "тоді" та "зараз" полягає просто в тому, скільки в неї енергії.

"Рівень моєї енергії збільшився в геометричній прогресії за останні 50 років", - зауважує вона.

Жінка переконана, що для здоров'я менталітет має ключове значення, наголошуючи на важливості внутрішнього стану.

"Я завжди заперечувала існування такої речі, як "старість". Я продовжую покращуватися з кожним роком і не бачу причин, через які я не маю здійснити свої мрії", - розповіла Норма.

Норма Вільямс (фото: instagram.com/spoletorentals)

Також вона додає, що важливо "залишатися актуальним" з роками.

"Якщо ви підете на пенсію і більше нічого не зробите зі своїм життям, це все одно що опустити одну ногу в могилу. Важливо зберігати дух пригод і розуміти, що відбувається в сучасному світі", - каже жінка.

За словами Вільямс, багато молодих людей зізнаються їй, що хочуть бути схожим на неї, коли будуть у зрілому віці.

Норма Вільямс (фото: instagram.com/spoletorentals)

74-річна британка визнає, що люди "зазвичай шоковані", дізнавшись про її вік, і "через те, що я виглядаю такою підтягнутою і відрізняюся від нашого стереотипного образу "літньої людини", людям важко в це повірити".

Норма почала займатися модельним бізнесом у віці 17 років, коли переїхала до Лондона. Однак її кар'єра була недовгою через набрану вагу.

Довгий час жінка переїдала та рахувала калорії, а щоб нарешті відчути контроль над їжею, їй знадобилося три десятиліття.

Так виглядала Норма Вільямс у 17 років (фото: instagram.com/spoletorentals)

Це Норма Вільямс - у 30 років (фото: instagram.com/spoletorentals)

...у 40 років (фото: instagram.com/spoletorentals)

...у 50-річному віці (фото: instagram.com/spoletorentals)

Тут Норма Вільямс - у 60 років (фото: instagram.com/spoletorentals)

А тут - у 70 років (фото: instagram.com/spoletorentals)

Ось яка у Норми дієта:

"Сніданок складається з цільнозернового круасана з медом та капучино з молоком. Іноді дві чи три капучино на день", - розповідає вона.

Жінка випиває близько шести чашок чаю на день, кожна з двома порціями цукру.

"Я легко можу з'їсти чотири або п'ять пакетів із п'ятьма смачними печивами після основного прийому їжі", - додала Вільямс.

Фанатка фітнесу визнає, що її дієта "не ідеальна", але поділилася своїми "двома золотими правилами".

"Я ніколи не їм перед щоденними вправами та прогулянками, що іноді може означати відмову від сніданку до 15:00, і я ніколи не перекушую між їдою", - пояснила вона.

На вечерю Норма вживає горіхову суміш, на вибір м'ясо та сир, хліб із непросіяного борошна, лосось на грилі чи креветки у клярі, картопля та овочі.

А ще - випиває "цілу пляшку" вина щовечора.

74-річна Норма Вільямс розповіла про свою дієту (фото: instagram.com/spoletorentals)

Вправи та активності

Якщо Норма ніколи не підраховує калорії, то у підтримці активного режиму вправ жінка непохитна.

Щоранку з понеділка по п'ятницю вона встає з ліжка, щоб виконати від 20 до 30 різних вправ з вагою 4 кг.

Пізніше Вільямс робить ще від 20 до 30 повторень, чекаючи поки закипить чайник для ранкової чашки чаю. Потім вирушає "на швидку 9-кілометрову прогулянку", яка займає 90 хвилин, а у вихідні вона відпочиває.

Норма Вільямс (фото: instagram.com/spoletorentals)