100-летняя британка назвала напиток долгожителей: именно он помог ей прожить так долго

Жительница города Ньюбери в Великобритании отпраздновала свой 100-летний юбилей. Винни Тигвел отметила круглую дату в пансионате для пенсионеров в графстве Беркшир. Поздравить долгожительницу пришли родные и друзья и она назвала напиток, который помог ей прожить так долго.

Об этом говорится в материале на In Your Area.

Свой 100-летний юбилей Винни Тигвел отметила 14 февраля. На торжественный обед собрались ее родственники, жители Ньюбери и даже мэр городка Гэри Норман.

Дело в том, что Уинифред (Винни) Валентайн большую часть своей жизни проработала в местном универмаге. Она родилась в Глостершире, выросла в многодетной семье в Коутсолдсе. Потом она вышла замуж и переехала в Ньюбери.

Там она поступила на работу в магазин Sainsbury`s, где прошла путь от консультанта до управляющей и ее знали почти все жители городка.

В 1980 году она вышла на пенсию и стала волонтером Королевской волонтерской службы. Несколько лет она управляла чайным баром в магистратском суде Западного Беркшира и собирала тысячи фунтов для местных благотворительных организаций.

Сейчас у нее пятеро внуков, 11 правнуков и 8 праправнуков. Всю жизнь Винни увлекалась садоводством, вязанием, выпечкой, любила смотреть скачки и много гуляла.

Фото: Винни Тигвел отметила 100-летний юбилей

Но самое большое увлечение долгожительницы - чай. В ее день рождения повара подали особый чай, которым именинница поделилась со своими гостями. Она утверждает, что именно чай стал тем напитком, который помог ей прожить так долго и сохранить ясность ума.

В свои 100 лет Винни Тигвел обладает превосходным чувством юмора, острым умом и всегда заставляет улыбнуться сотрудников дома престарелых, а также своих родных и друзей.

"У меня был чудесный день - было так прекрасно, что вся моя семья была со мной и я встретилась с мэром. Я почувствовала себя особенной, получив еще и телеграмму от короля! Мой секрет долгой жизни - это чай и много смеха!" - сказала Винни Тигвел.