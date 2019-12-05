ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал з Ротару отримав несподіване продовження: проведуть роботи

STYLERЖиття    05.12.2019 - 16:26
Скандал з Ротару отримав несподіване продовження: проведуть роботи
Софія Ротару не закрила готель у Криму (Колаж РБК-Україна)

Скандал з готелем Софії Ротару в Криму отримав продовження

Софія Ротару не закрила готель в окупованому Криму після скандалу з її виступами в Росії, як про це недавно писали в ряді ЗМІ. Готель Villa Sofia не закрився, а просто припинив свою роботу, адже там будуть робити ремонт. Справа в тому, що дуже часто готелі закриваються на реставрацію саме в зимовий період.

Про цей факт стало відомо з поста в соцмережі Instagram готелю.

"Дорогі друзі, готель VILLA SOFIA припиняє свою діяльність в зв'язку з майбутньою реновацією! За новинами Ви можете слідкувати на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах", - написали у соцмережі.

Ремонт планують закінчити до 1 травня 2020 року і на початку літа готель відкриє двері для гостей. Зараз бронь номерів неможлива.

Скандал з Ротару отримав несподіване продовження: проведуть роботиСкріншот

Готель продавати ніхто не збирається, а ремонт там потрібен, адже його не робили з 2009 року, пише "Страна".

"Це не збитковий проект, продавати його сенсу немає. Тут близько 10 років кардинально нічого не змінювалося. В першу чергу буде ремонтуватися фасад, всередині теж проведуть роботи. Готель розташований на набережній, поряд з концертним залом "Ювілейний". Це стратегічно вигідне туристичне місце. Готель люблять і знають, є клієнти, які приїжджають в "Віллу Софію" з року в рік. Світлана і Руслан вклали в нього душу, тому сюди хочеться повертатися", - розповіли виданню.

Зазначимо, що управляє в готелі невістка Ротару Світлана. Номери в готелі стартували від 9000 грн для двох.

Ротару раптово закрила готель в Криму: відвернулися всі шанувальники Син Софії Ротару відхрестився від допомоги українським військовим: ми хочемо миру всім
Новини України Ротару
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся