7 упражнений для уменьшения талии и получения подтянутого живота за 30 дней

Чтобы уменьшить объемы талии, помогут простые упражнения, которые можно выполнять даже дома. Они будут способствовать эффективной потере жира и похудению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Американский фитнес-тренер Ментус поделился своими популярными упражнениями для уменьшения талии за 30 дней.

Спринт на велосипеде

Это высокоинтенсивное упражнение, которое сжигает калории и способствует потере жира, что делает идеальным выбором для формирования более тонкой талии.

Всплеск высокой интенсивности быстро увеличивает потребность в калориях, одновременно требуя мышечной силы и мощности, сохраняя мышцы тела. Использование велосипеда помогает снизить влияние на суставы во время работы всего тела, поскольку руки работают вместе с ногами.

Спринт на велосипеде (фото: eatthis.com)

"Велосипед"

Упражнение очень эффективно для укрепления мышц. Это движение также направлено на косые мышцы, чтобы помочь снизить жир на животе.

Этот стиль скручивания прорабатывает пресс, помогая подтянуть средний отдел. Также "включает" косые мышцы живота, когда вы скручиваете плечами во время каждого повторения

Нужно лечь на спину и положить руки за шею. Левым локтем вернитесь в правую сторону. Выполняя поворот, подтяните правое колено к груди, чтобы встретиться с локтем, а вторая нога вытянута на земле.

Выполните 4 подхода по 25 движений на каждую сторону.

Махи ногами (фото: eatthis.com)

Махи с гирями

Динамическое упражнение прорабатывает все тело. Это движение привлекает ягодицы, верхнюю часть спины и ноги.

Станьте ровно и держите гирю крепко двумя руками. Проведите гирю между ногами, отводя бедра назад.

Держите руки прямыми и поднимите гирю на высоту грудей. Опустите ее обратно и снова поднимите.

Выполните 8 подходов по 20 секунд.

Махи руками с гирями (фото: eatthis.com)

Берпи

Сочетая приседания, планку и прыжки. Это высокоинтенсивная кардиотренировка, одновременно активизирующая пресс, косые мышцы и поясницу.

Во время упражнения руки и ноги будут упорно работать, чтобы двигать телом, что приведет к быстрому повышению частоты сердечных сокращений.

Сначала присядьте, а затем опуститесь в планку и сделайте одно отжимание.

Дальше энергично снова присядьте и подпрыгните.

Сделайте 4 подхода по 10 повторений с 30 секундами отдыха.

Берпи (фото: eatthis.com)

Упражнение с мячом

Возьмите мяч и полностью поднимите его над головой и наклонитесь к ногам. Во время упражнения движения должны быть быстрыми, чтобы сжечь как можно больше калорий.

Выполняйте упражнение 5 минут.

Упражнение с мячом (фото: eatthis.com)

Прыжки с приседания

Взрывное упражнение прорабатывает нижнюю часть тела, что увеличивает сжигание калорий и прибавит силу ногам.

Приседайте, отводя бедра назад и вниз. После этого резко выпрыгните как можно выше.

Прыжки с приседаниями (фото: eatthis.com)

Подъем гантелей

Эта комбинация требует много энергии и мышечной силы, что делает упражнение очень эффективным для сжигания жира.

Держите гантели в каждой руке и положите на плечи. Выполните приседания, держа гантели вертикально.

Затем встаньте и поднимите руки над головой.

Сделайте 4 подхода по 12-15 повторений с весом.