5 упражнений с опорной лентой для укрепления мышц спины и поясницы

Сильная и подтянутая спина необходима для общего физического здоровья. Простые упражнения с опорной лентой помогут укрепить мышцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Упражнения с опорной лентой - это эффективный способ привлечь и укрепить мышцы, не требуя тяжелого веса или сложного тренажерного оборудования.

Растяжение ленты руками

Это упражнение отлично подходит для работы над верхней частью спины, особенно для трапециевидных и задних дельтовидных мышц. Также помогает улучшить осанку.

Держите ленту обеими руками на ширине плеч. Вытяните руки прямо перед собой и медленно растяните ленту, разводя руки в стороны, одновременно сжимая лопатки.

Вернитесь в исходное положение и сделайте 12-15 повторений.

Растяжение ленты руками (фото: кадр с видео)

Тяга лентой сидя

Это мощное упражнение для укрепления средней и верхней части спины, особенно ромбовидных мышц.

Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Оберните ленту вокруг какого-нибудь стойкого предмета, держа по концу в каждой руке.

Держите спину прямо и тяните ленту к туловищу, отводя локти назад. Сожмите лопатки вместе и вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.

Растяжение ленты сидя (фото: кадр с видео)

Согнутый ряд

Упражнение разрабатывает нижние и широкие мышцы, развивая силу и четкость в средней и верхней части спины.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, обеими руками держась за ленту сопротивления.

Встаньте на ленту ногами и прогните поясницу под углом 45 градусов, держа спину прямой. Потяните ленту к талии, держа локти близко к телу.

Медленно отпустите и сделайте 12-15 повторений.

Тяжение ленты в наклоне (фото: eatthis.com)

Вытягивание ленты к лицу

Тяжение ленты на уровне лица направлено на верхнюю часть спины, улучшая стабильность плеч и осанку.

Закрепите ленту примерно на высоте груди. Встаньте лицом к точке и держите ее обеими руками.

Потяните ленту к лицу, держа локти высоко и сжимая лопатки.

Вытягивание ленты к лицу (фото: кадр из видео)

Тяга супермена

Лягте лицом на пол, вытянув руки над головой, держа натянутую опорную ленту.

Подведите грудь и ноги от земли, одновременно вытаскивая ленту в разные стороны.