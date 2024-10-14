5 упражнений с опорной лентой для укрепления мышц спины и поясницы
Сильная и подтянутая спина необходима для общего физического здоровья. Простые упражнения с опорной лентой помогут укрепить мышцы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения с опорной лентой - это эффективный способ привлечь и укрепить мышцы, не требуя тяжелого веса или сложного тренажерного оборудования.
Растяжение ленты руками
Это упражнение отлично подходит для работы над верхней частью спины, особенно для трапециевидных и задних дельтовидных мышц. Также помогает улучшить осанку.
Держите ленту обеими руками на ширине плеч. Вытяните руки прямо перед собой и медленно растяните ленту, разводя руки в стороны, одновременно сжимая лопатки.
Вернитесь в исходное положение и сделайте 12-15 повторений.
Растяжение ленты руками (фото: кадр с видео)
Тяга лентой сидя
Это мощное упражнение для укрепления средней и верхней части спины, особенно ромбовидных мышц.
Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Оберните ленту вокруг какого-нибудь стойкого предмета, держа по концу в каждой руке.
Держите спину прямо и тяните ленту к туловищу, отводя локти назад. Сожмите лопатки вместе и вернитесь в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Растяжение ленты сидя (фото: кадр с видео)
Согнутый ряд
Упражнение разрабатывает нижние и широкие мышцы, развивая силу и четкость в средней и верхней части спины.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, обеими руками держась за ленту сопротивления.
Встаньте на ленту ногами и прогните поясницу под углом 45 градусов, держа спину прямой. Потяните ленту к талии, держа локти близко к телу.
Медленно отпустите и сделайте 12-15 повторений.
Тяжение ленты в наклоне (фото: eatthis.com)
Вытягивание ленты к лицу
Тяжение ленты на уровне лица направлено на верхнюю часть спины, улучшая стабильность плеч и осанку.
Закрепите ленту примерно на высоте груди. Встаньте лицом к точке и держите ее обеими руками.
Потяните ленту к лицу, держа локти высоко и сжимая лопатки.
Вытягивание ленты к лицу (фото: кадр из видео)
Тяга супермена
Лягте лицом на пол, вытянув руки над головой, держа натянутую опорную ленту.
Подведите грудь и ноги от земли, одновременно вытаскивая ленту в разные стороны.
Тяга супермена (фото: кадр с видео)
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