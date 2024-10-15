7 вправ для зменшення талії та отримання підтягнутого живота за 30 днів

Щоб зменшити об'єми талії, допоможуть прості вправи, які можна виконувати навіть вдома. Вони будуть сприяти ефективній втраті жиру та схудненню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Американський фітнес-тренер Ментус поділився своїми найпопулярнішими вправами для зменшення талії за 30 днів.

Спринт на велосипеді

Це високоінтенсивна вправа, яка спалює калорії та сприяє втраті жиру, що робить ідеальним вибором для формування тоншої талії.

Сплеск високої інтенсивності швидко збільшує потребу в калоріях, одночасно вимагаючи м’язової сили та потужності, зберігаючи м’язи тіла. Використання велосипеда допомагає зменшити вплив на суглоби під час роботи всього тіла, оскільки руки працюють разом з ногами.

Спринт на велосипеді (фото: eatthis.com)

"Велосипед"

Вправа дуже ефективна для зміцнення м’язів. Цей рух також спрямований на косі м’язи, щоб допомогти зменшити жир на животі.

Цей стиль скручування опрацьовує прес, допомагаючи підтягнути середній відділ. Також "включає" косі м’язи живота, коли ви скручуєте плечима під час кожного повторення

Потрібно лягти на спину та покладіть руки за шию. Лівим ліктем поверніться в праву сторону. Виконуючи поворот, підтягніть праве коліно до грудей, щоб зустрітися з ліктем, а друга нога витягнута на землі.

Виконайте 4 підходи по 25 рухів на кожну сторону.

Махи ногами (фото: eatthis.com)

Махи з гирями

Динамічна вправа опрацьовує все тіло. Цей рух залучає сідниці, верхню частину спини та ноги.

Станьте рівно та тримайте гирю міцно двома руками. Проведіть гирю між ногами , відводячи стегна назад.

Тримайте руки прямими та підніміть гирю на висоту грудей. Опустіть її назад та знову підніміть.

Виконайте 8 підходів по 20 секунд.

Махи руками з гирями (фото: eatthis.com)

Берпі

Поєднуючи присідання, планку та стрибки. Це високоінтенсивне кардіотренування, одночасно активізує прес, косі м’язи та поперек.

Під час вправи руки та ноги будуть наполегливо працювати, щоб рухати тілом, що призведе до швидкого підвищення частоти серцевих скорочень

Спочатку присядьте, а потім опустіться у планку та зробіть одне віджимання.

Далі енергійно знову присядьте та підстрибніть.

Зробіть 4 підходи по 10 повторень з 30 секундами відпочинку.

Берпі (фото: eatthis.com)

Вправа з м'ячем

Візьміть м'яч і повністю підніміть його над головою та нахиліться з них до ніг. Під час вправи рухи повинні бути швидкими, щоб спалити якомога більше калорій.

Виконайте вправу 5 хвилин.

Вправа з м'ячем (фото: eatthis.com)

Стрибки з присідання

Вибухова вправа опрацьовує нижню частину тіла, що збільшує спалювання калорій і додати силу ногам.

Присідайте, відводячи стегна назад і вниз. Після цього різко вистрибніть якомога вище.

Стрибки з присіданням (фото: eatthis.com)

Підйом гантелей

Ця комбінація вимагає багато енергії та м’язової сили, що робить вправу дуже ефективною для спалювання жиру.

Тримайте гантелі в кожній руці та ніби покладіть на плечі. Виконайте присідання, тримаючи гантелі вертикально.

Після цього встаньте та підніміть руки над головою.

Зробіть 4 підходи по 12-15 повторень із вагою.