8 упражнений, которые помогут уменьшить жир на животе в 50 лет

С возрастом в теле происходят естественные изменения, мышечная масса уменьшается, а жир скапливается, особенно вокруг живота. Включая правильные типы тренировок в распорядок дня после 50 лет, можно бороться с этими изменениями, улучшить общее состояние здоровья и ускорить метаболизм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Приседания

Это довольно простое, но очень действенное упражнение.

Сначала встаньте, расставив ноги по ширине плеч. После этого опустите тело, будто садитесь на спинку кресла, держа руки вытянутыми.

Выполните от 12 до 15 повторов.

Приседания (фото: eatthis.com)

Отжимание

Начните в положении планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч. Опустите тело, пока грудь почти не коснется пола. Вернитесь в исходное положение. Выполните 15 раз.

Отжимание (фото: eatthis.com)

Берпи

Опуститесь, упершись руками в пол. Далее встаньте в планку и выполните отжимание, затем спрыгните ногами обратно в положение приседания.

Выполняйте упражнение 1 минуту.

Берпи (фото: eatthis.com)

Jumping Jack

Чтобы максимально эффективно нагрузить мышцы и сделать упражнение безопасным, следите за техникой выполнения:

исходное положение - стоя, ноги вместе, руки опущены, колени слегка изогнуты

на вдохе сделайте прыжок, оттолкнувшись от пола, и разведите ноги в стороны чуть шире плеч. Одновременно со скачком поднимите руки над головой, держите руки немного согнутыми в локтях

на выдохе вернитесь в исходное положение и повторите в течение одной минуты. Движения рук и ног во время прыжков должны быть синхронизированы

Jumping Jack (фото: eatthis.com)

Воин

Встаньте, широко расставив ноги. Сделайте шаг правой ногой, держа левую прямой. Вытяните руки в стороны.

Задержитесь на 30-60 секунд.

Воин (фото: eatthis.com)

Поза "лодка"

Сядьте на пол, согнув колени, немного отклонитесь назад и оторвите ноги от пола, балансируя на ягодицах. Вытяните ноги и руки прямо. Задержитесь на 30-60 секунд.

Лодка (фото: eatthis.com)

Плавание

Плавайте свободным стилем от 30 до 45 минут. Поддерживайте ровный темп.

Плавание в бассейне оказывает целебное влияние на организм. Благодаря равномерной нагрузке на все тело, а не локальной, как у любых других видов тренировок, работают все группы мышц. В то время как вы наслаждаетесь этим видом спорта, мышцы разогреваются, становятся более крепкими, более эластичными и упругими.