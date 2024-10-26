7 водопадов мира, которые невероятно поражают воображение

Водопад Анхель в Венесуэле

Водопад Анхель в Венесуэле является абсолютным рекордсменом по высоте. Он достигает впечатляющих 978 метров, что в 15 раз выше знаменитого Ниагарского водопада. Расположенный в национальном парке Канайама, водопад привлекает туристов со всего мира.

Его название связано с американским авиатором Джимми Эйнджелом, впервые описавшим этот природный феномен. Бурный поток воды падает из скалы с оглушительным шумом, создавая незабываемое зрелище. Водопад Анхель является подлинным символом дикой природы Венесуэлы.

Водопад Анхель (фото: Википедия)

Водопад Сазерленд в Новой Зеландии

Сазерленд - один из самых высоких водопадов в Океании, высота которого составляет 580 метров. Он расположен в Национальном парке Фьордленд, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мощный поток воды Сазерленда стремительно падает с зеленых склонов, окутывая все вокруг громким шумом.

Источником водопада является красивое горное озеро, скрытое за вершинами Южных Альп. Посетители парка могут насладиться незабываемым видом, заставляющим затаить дыхание.

Водопад Сазерленд (фото: Википедия)

Водопад Тугела в Южной Африке

Водопад Тугела, хоть и уступает по высоте лидерам, достигая 411 метров, однако восхищает своей уникальностью. Он украшает Королевский национальный парк Дракенсберг, являясь его главной природной жемчужиной.

Тугела состоит из трех каскадов, формирующих узкую водную ленту, спадающую с утеса Драконовых гор. Из-за труднодоступности к водопаду ведет всего несколько троп, одна из которых - канатная дорога. Величие и красота этого природного чуда привлекают путешественников, которые ищут приключения и необычные маршруты.

Водопад Тугела (фото: Википедия)

Водопад Игуасу в Бразилии

Игуасу, расположенный на границе между Бразилией и Аргентиной, является рекордсменом по ширине - она достигает 2,7 км. Это не один водопад, а целых 270, вместе образующих впечатляющий комплекс.

Игуасу возник в результате извержения вулкана, и сейчас поток воды в сезон дождей может достигать 13 тысяч кубических метров в секунду. Главной особенностью водопада является его могущество и невероятная красота водных потоков. Посетители могут насладиться видами как со стороны Бразилии, так и Аргентины.

Водопад Игуасу (фото: Википедия)

Виктория в Южной Африке

Водопад Виктория - одна из важнейших природных достопримечательностей Африки. Его местное название переводится как "Грымящий Дым" из-за огромного количества водяных брызг, поднимающихся на высоту до 2 км.

Высота водопада - 108 метров, а максимальный поток воды может достигать 5 миллионов литров в секунду. Виктория - это не просто водопад, а символ Африки, привлекающий тысячи туристов каждый год. Его величие и красота делают его одним из самых известных природных чудес света.

Водопад Виктория (фото: Виктория)

Водопад Ниагара в США

Ниагарский водопад, возможно, самый известный в мире благодаря своей доступности и красоте. Он расположен на границе между США и Канадой, и туристы со всего мира приезжают, чтобы увидеть его могущество.

Хотя его высота всего 53 метра, Ниагара поражает своим мощным потоком воды - до 2,8 миллионов литров в секунду. Этот водопад стал иконой, символом природной силы и красоты. Особенно впечатляющие виды можно увидеть с канадской стороны, где открывается лучший вид на водопад.

Водопад Ниагара (фото: Википедия)

Водопад Ридо в Канаде

Водопад Ридо в Канаде славится своей уникальной формой, возникающей благодаря обледенению зимой. Потоки воды превращаются в гигантские ледяные структуры, достигающие значительных размеров.

В результате этого водопад украшен множеством ледяных сосулек, которые придают ему необычный вид. Летом Ридо поражает своей силой и чистотой потока. Это место привлекает не только любителей природы, но и фотографов, стремящихся запечатлеть уникальные ледяные ландшафты.

Водопад Ридо (фото: Википедия)