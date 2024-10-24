5 аномальных мест планеты, которые круче Бермудского треугольника

Загадочные аномалии природы всегда очаровывают и привлекают внимание людей. Каждое из этих мест имеет свою историю и легенды, только усиливающие их привлекательность.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о местах, напоминающих о том, что природа всегда способна удивлять нас своими чудесами.

Кривой лес

Где находится: село Новое Черново, Польша

Сколько ученые не исследовали бы это место в течение десятилетий, никто так и не смог назвать реальную причину, почему многие деревья выросли в таком странном и неестественном виде.

Кривой лес, расположенный в 20 километрах от столицы воеводства - Щецина, состоит из сосен, стволы которых имеют странную J-образную форму, направленную строго на север. Количество деревьев в бору, по разным источникам, колеблется от 80 до 400.

Они были взорваны между 1930 и 1945 годами и, кроме внешнего вида, ничем не отличаются от своих окружающих их прямых родственников.

Существует множество версий этого парадокса. Приверженцы рациональных теорий утверждают, что деревья были изогнуты намеренно для дальнейшего использования в мебельной промышленности или для строительства лодок, но этому помешала Вторая мировая война.

Есть версия о погодных условиях - лед и снег, деформировавший стволы сосен в начальной стадии их роста. Другие считают, что в этом месте есть геопатологии, оказывающие негативное влияние на все живое, заставляя деревья изгибаться.

Кривой лес (фото: Википедия)

Форт Бхангарх

Где находится: Раджастхан, Индия

Еще одно удивительное место - форт Бхангарх, построенный в XVI веке как резиденция для второго сына раджи Бхагванта Даса, Ман Сингха I. Его мощные стены и крепкие ворота защищали дворцы, известные своей величественной архитектурой, а также храмы и жилые дома. Но по неизвестной причине, в 1783 году все жители быстро покинули форт, и он остался пустым.

Местные жители считают, что форт служит убежищем злых духов, убивающих всех, кто останется здесь на ночь. Есть даже свидетели, утверждающие, что слышали женский плач, звон браслетов и удивительную музыку.

Причиной всего этого считают проклятие. По одной из версий, его наложил колдун, влюбленный в принцессу Ратнавати. Он пытался заворожить девушку, но она узнала об этом и разбила бутылку с заклинанием.

Умирая, колдун пожелал зла принцессе и жителям форта. Другая версия говорит о том, что форт Бхангарх был проклят святым Бабой Балу Натхом, и с тех пор стал руинами.

Форт Бхангарх (фото: Википедия)

Глаз Сахары

Где находится: Мавритания, Западная Африка

Глаз Сахары, или Ричатт, - это огромная природная структура, напоминающая большой глаз и расположенная в центре Сахарской пустыни. Она имеет диаметр около 50 километров и с высоты птичьего полета выглядит как огромный круг с концентрическими кольцами, окружающими центральную часть.

Глаз Сахары был обнаружен из космоса и стал объектом многочисленных исследований. Первоначально ученые считали, что это следы метеоритного удара, но впоследствии обнаружили, что форма возникла в результате эрозии, вызвавшей изменения в геологической структуре региона. В частности, реки, ветры и естественные процессы способствовали формированию этого удивительного образования.

Эта природная аномалия также является важным местом для изучения геологии и климата Сахары, а также служит убежищем для многих видов флоры и фауны, адаптировавшихся к суровым условиям пустыни. Глаз Сахары, благодаря своей поразительной красоте, стал популярен среди фотографов и путешественников, стремящихся исследовать эту загадочную часть мира.

Глаз Сахары, или Ричатт (фото: Википедия)

Колодец Тора

Где находится: мыс Перпетуа, Орегон, США

Загадочные места, связанные с бушующей стихией, всегда привлекают внимание. Колодец Тора, который часто называют "водосточной трубой Тихого океана" и даже "вратами в ад", не стал исключением.

Сотни туристов ежедневно стекаются к этой воронке на скалистом побережье, чтобы увидеть, как она часами поглощает тонну воды. Во время приливов из глубин колодца вырывается гейзер, достигающий 9 метров в высоту.

На самом деле Колодец Тора - это природный фонтан, образовавшийся в результате эрозии скал и обвалов, а в случае сильных волн создается впечатление, что он поглощает воду.

Пока на побережье наблюдаются спокойные погодные условия, колодец на дне океана никогда не бывает тихим. Вода выливается оттуда так быстро, что кое-где достигает края с порывами, что ощущается на расстоянии десятков метров.

Колодец Тора (фото: Википедия)

Каньо-Кристалес

Где находится: Колумбия

Эта река, расположенная в национальном парке Макуахан, славится своими уникальными цветами, изменяющимися в зависимости от сезона.

Каньо-Кристалес, которую часто называют "рекой пяти цветов", поражает своими оттенками: красным, желтым, зеленым, черным и синим. Но такую необычную окраску можно увидеть только в период с июня по ноябрь, когда дожди заполняют русло реки.

Причиной такой необычной окраски реки есть свое объяснение. Сочетание различных факторов, таких как климат, состав почвы, а также гидрологические изменения, приводят к образованию в реке растений, которые и создают такой удивительный цвет.

Водоросли Macarenia clavigera, растущие на дне реки, дают ей оттенок, похожий на огненную красную кровь, когда в воде оптимальное количество света. А в августе, когда река пополняется дождями, ее потоки делают водоросли яркими, привлекая любителей природы.

Река Каньо-Кристалес (фото: Википедия)