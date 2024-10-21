5 необычных природных явлений, которые можно увидеть только в Украине

Украина - это не только богатая история и культура, но и уникальные природные явления, которые привлекают исследователей и туристов со всего мира. В разных уголках страны можно увидеть природные феномены, которых нет нигде больше на планете или, по крайней мере, в Европе.

Олешковские пески

Олешковские пески в Херсонской области - это самая большая песчаная пустыня в Европе. Несмотря на свой относительно небольшой размер (около 160 тысяч гектаров), она очень необычное место для Европы.

Здесь можно увидеть настоящие барханы, высота которых достигает 5 метров. Летом температура песка поднимается до +70°C, а местный микроклимат позволяет формироваться оазисам, где произрастают уникальные для Украины растения. Это удивительный феномен, где песчаные просторы соседствуют с густыми лесами и озерами.

Олешковские пески (фото: Википедия)

Розовое озеро Сиваш

Озеро Сиваш на юге Украины - это уникальное соленое озеро, известное своим розовым цветом воды. Такой удивительный оттенок обусловлен наличием в озере микроорганизмов – галофильных водорослей, которые в процессе жизнедеятельности выделяют пигменты.

Розовый Сиваш также поражает высоким уровнем солености, что создает эффект плавучести, подобный Мертвому морю.

Озеро Сиваш (фото: kirillovka.ks.ua)

Днестровский каньон

Днестровский каньон - один из самых больших в Европе, расположенный на границе четырех областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. Высота скал здесь достигает 250 метров, а река Днестр делает многочисленные живописные изгибы.

Особенностью каньона является его микроклимат - здесь можно увидеть редкие для Украины растения и животные. Это одно из самых красивых мест в стране, привлекающее любителей активного отдыха, байдарочных сплавов и пеших походов.

Днестровский каньон (фото: Википедия)

Базальтовые столбы Ровенской области

Уникальный природный феномен базальтовых столбов можно увидеть вблизи села Базальтово Ровенской области. Эти гигантские шестиугольные колонны образовались миллионы лет назад в результате застывшей лавы. Они имеют идеальные геометрические формы, которые создают впечатление, что их изготовили руками человека.

Это одно из немногих мест в мире, где такие природные базальтовые образования можно наблюдать в таком огромном количестве, что делает его уникальным как для Украины, так и всей Европы.

Базальтовые столбы Ровенщины (фото: Википедия)

Каменное село

В Житомирской области расположено удивительное место - Каменное село. Это заповедник, состоящий из огромных валунов, напоминающих дома, разбросанные посреди густого леса. По легенде, это было настоящее село, которое за свою нечестивость было окаменено Богом.

Ученые считают, что валуны остались здесь после таяния ледника. Каменное село стало популярным местом среди любителей эзотерики, поскольку некоторые верят, что оно имеет особую энергетику.

Каменное село (фото: Википедия)