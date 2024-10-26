7 водоспадів світу, які неймовірно вражають уяву

Водоспад Анхель у Венесуелі

Водоспад Анхель у Венесуелі є абсолютним рекордсменом за висотою. Він сягає вражаючих 978 метрів, що в 15 разів вище за знаменитий Ніагарський водоспад. Розташований у національному парку Канайама, водоспад приваблює туристів з усього світу.

Його назва пов'язана з американським авіатором Джиммі Ейнджелом, який вперше описав цей природний феномен. Бурхливий потік води падає зі скелі з оглушливим шумом, створюючи незабутнє видовище. Водоспад Анхель є справжнім символом дикої природи Венесуели.

Водоспад Анхель (фото: Вікіпедія)

Водоспад Сазерленд у Новій Зеландії

Сазерленд - один із найвищих водоспадів в Океанії, висота якого становить 580 метрів. Він розташований у Національному парку Фьордленд, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Потужний потік води Сазерленда стрімко падає з зелених схилів, огортаючи все навколо гучним шумом.

Джерелом водоспаду є красиве гірське озеро, приховане за вершинами Південних Альп. Відвідувачі парку можуть насолодитися незабутнім краєвидом, який змушує затамувати подих.

Водоспад Сазерленд (фото: Вікіпедія)

Водоспад Тугела в Південній Африці

Водоспад Тугела, хоч і поступається за висотою лідерам, досягаючи 411 метрів, проте захоплює своєю унікальністю. Він прикрашає Королівський національний парк Дракенсберг, будучи його головною природною перлиною.

Тугела складається з трьох каскадів, які формують вузьку водну стрічку, що спадає з кручі Драконових гір. Через важкодоступність до водоспаду веде всього кілька стежок, одна з яких - канатна дорога. Велич та краса цього природного чуда приваблюють мандрівників, які шукають пригод та незвичайні маршрути.

Водоспад Тугела (фото: Вікіпедія)

Водоспад Ігуасу в Бразилії

Ігуасу, розташований на кордоні між Бразилією та Аргентиною, є рекордсменом за шириною - вона сягає 2,7 км. Це не один водоспад, а цілих 270, які разом утворюють вражаючий комплекс.

Ігуасу виник в результаті виверження вулкана, і зараз потік води в сезон дощів може досягати 13 тисяч кубічних метрів за секунду. Головною особливістю водоспаду є його могутність і неймовірна краса водних потоків. Відвідувачі можуть насолодитися краєвидами як з боку Бразилії, так і з боку Аргентини.

Водоспад Ігуасу (фото: Вікіпедія)

Вікторія в Південній Африці

Водоспад Вікторія - одна з найважливіших природних пам'яток Африки. Його місцева назва перекладається як "Гримлячий Дим" через величезну кількість водяних бризок, що піднімаються на висоту до 2 км.

Висота водоспаду - 108 метрів, а максимальний потік води може досягати 5 мільйонів літрів на секунду. Вікторія - це не просто водоспад, а символ Африки, що приваблює тисячі туристів щороку. Його велич і краса роблять його одним із найвідоміших природних чудес світу.

Водоспад Вікторія (фото: Вікторія)

Водоспад Ніагара в США

Ніагарський водоспад, можливо, найвідоміший у світі завдяки своїй доступності і красі. Він розташований на кордоні між США і Канадою, і туристи з усього світу приїжджають, щоб побачити його могутність.

Хоча його висота всього 53 метри, Ніагара вражає своїм потужним потоком води - до 2,8 мільйонів літрів на секунду. Цей водоспад став іконою, символом природної сили і краси. Особливо вражаючі краєвиди можна побачити з канадської сторони, де відкривається найкращий краєвид на водоспад.

Водоспад Ніагара (фото: Вікіпедія)

Водоспад Рідо в Канаді

Водоспад Рідо в Канаді славиться своєю унікальною формою, що виникає завдяки обмерзанню взимку. Потоки води перетворюються на гігантські крижані структури, які сягають значних розмірів.

В результаті цього водоспад прикрашений безліччю крижаних бурульок, які надають йому незвичайного вигляду. Влітку ж Рідо вражає своєю силою і чистотою потоку. Це місце приваблює не лише любителів природи, але й фотографів, які прагнуть зафіксувати унікальні крижані ландшафти.

Водоспад Рідо (фото: Вікіпедія)