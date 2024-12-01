7 украинских звезд, которые развелись в 2024-м

Анастасия Цимбалара и Григорий Бакланов

В марте 2024 года актеры сообщили, что разводятся после 10 лет отношений. Однако тогда пара не стала вдаваться в подробности и выносить в публичное пространство свою личную жизнь. Единственное, что они сказали, что это их совместное решение.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Позже Цимбалару заверила, что они с Баклановым после разрыва продолжают общаться и остаются хорошими друзьями.

"Мы общаемся, мы в хороших отношениях", - рассказала артистка.

Анна Саливанчук

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук сообщила, что развелась со своим мужем, нардепом Александром Божко после 8 лет брака.

По словам артистки, с экс-возлюбленным она разошлась официально еще 18 мая 2023 года. Впрочем, решилась рассказать об этом в целом только через год, потому что ей было больно.

Анна Саливанчук с экс-мужем и детьми (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Многие из вас поняли, у меня куча сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала, болило. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт -это все была работа над собой, чтобы снова найти себя, себя настоящую. 18.05.2023 я развелась. Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но тщетно. К сожалению, дети страдают в первую очередь, если их родители несчастливы. Поэтому да, я свободна", - сообщила знаменитость.

Анна Сагайдачная

В этом году распалась еще одна пара - звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк. Супруги уже давно не вместе, однако сообщить об этом актриса решила только сейчас.

Анна Сагайдачная с экс-мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

А недавно артистка ошарашила фанов еще одной новостью - она во второй раз беременна. О ее новом избраннике ничего не известно, кроме того, что он никак не связан с шоу-бизнесом.

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Санта Димопулос

Бывшая певица Санта Димопулос развелась с бизнесменом Игорем Кучеренко после 11 лет отношений.

Санта Димопулос с экс-мужем (фото: instagram.com/santadimopulos)

«К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, несмотря на то, что это был сознательный выбор. Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть совместного пути. Это будет навсегда огромной ценностью для меня», - отметила знаменитость.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

Шоумена Андрея Беднякова и актрису Анастасию Короткую считали одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, поэтому новость об их разрыве буквально взорвала сеть.

Бывшие ведущие тревел-шоу "Орел и решка" были в официальном браке 10 лет. Вместе они воспитывают дочь 9-летнюю Ксюшу и 2-летнего сына Остапа.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая (фото: instagram.com/biedniakov)

О причинах развода супруги не сообщают. Однако известно, что с начала полномасштабного вторжения артистка вместе с детьми выехали в США. В то время, как Андрей остался в Украине.