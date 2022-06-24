7 порад, які допоможуть вибрати стиглий і солодкий кавун

Кавун - дуже смачна і корисна ягода. Стиглий кавун є відмінним джерелом природних антиоксидантів, в тому числі лікопіну, який пов'язаний з рядом переваг для здоров'я, таких як захист від серцевих захворювань, діабету і деяких видів раку.

Як же вибрати кавун, щоб він був стиглим і смачним? Читайте в нашому матеріалі нижче , які прості способи допоможуть придбати "смугастого", який точно не розчарує вас.

Як вибрати стиглий і солодкий кавун:

1. Зверніть увагу на форму

Кавуни бувають різних розмірів і форм, від круглих до овальних і подовжених. Всі вони можуть бути гарним вибором. Який би ви не вибрали, дотримуйтеся твердої і симетричної форми і уникайте опуклостей, вм'ятин або порізів неправильної форми.

2. Вага кавуна

Солодкий і стиглий кавун повинен бути важким для свого розміру. Зазвичай це означає, що він повний води і, отже, більш соковитий. Вибираючи кавун, беріть той, який здається найважчим для свого розміру.

3. Перевірка на стукіт

Ще один спосіб перевірити стиглість кавуна - по звуку, який видає кавун, коли ви ляскаєте або стукаєте по ньому. Хоча цей метод суб'єктивний, він дуже популярний серед любителів кавунів.

Стиглий кавун повинен видавати дзвінкий звук при ударі по ньому рукою або кулаком. Якщо у нього глухий або плоский звук, швидше за все, він перезрілий.

Якщо ж стиснути плід обома руками, то він повинен потріскувати.

4. Жовта пляма

Жовта (польова) пляма - це світла пляма зовні, і це те місце, де кавун лежав на землі. Велика жовта пляма вказує на те, що кавун довше дозрівав на лозі і повинен бути солодшим.

Навпаки, більш біла пляма говорить про те, що він був зірваний занадто рано і не досяг піку зрілості. Оскільки кавуни не продовжують дозрівати після збору врожаю, вибір кавуна з більш білою плямою означає, що ви, швидше за все, отримаєте несмачну ягоду.

5. Перевірте хвостик

Зелений хвостик зазвичай свідчить про те, що кавун був зібраний занадто рано і не дозрів, так як ще ріс. Навпаки, засохле стебло вказує на стиглий кавун. Кавун без плодоніжки краще не купувати: швидше за все, її навмисно відірвали, щоб приховати погану якість плоду.

6. Подивіться на смужки

Зверніть увагу на смужки - вони повинні бути чіткими і контрастними. Чим більше контраст між світлими і темними смугами, тим краще.

7. Перевірте, чи є плями

Сухі плями і прожилки, схожі на павутинки, є відмінними показниками дуже солодкого кавуна. Ці плями показують, де цукор просочується з фруктів. Таким чином, обов'язково огляньте всі сторони кавуна перед покупкою.