Як заморозити полуницю, щоб зберегти максимум користі: легкий спосіб
Усі взимку хочуть їсти смачні та корисні фрукти. Для цього потрібно ще влітку заготувати сезонні ягоди чи фрукти.
Фудблогерка kholyavka на своїй сторінці в Instagram поділилася способом, який допоможе заморозити полуницю, щоб зберегти всю її користь.
Для цього знадобляться такі інгредієнти:
- полуниця;
- цукор.
Легкий спосіб заморожування полуниці
Спочатку потрібно добре помити та очистити полуницю від листя.
Далі змішати полуницю з цукром та збити блендером до однорідності.
Після цього отриману масу перелити у контейнер та заморозити.
Взимку таку полуницю можна додавати у десерти та їсти з млинцями.
Як заморозити цілу полуницю
Помиті й сухі ягоди потрібно розкласти на деякій відстані одна від одної в один шар на плоскій тарілці або дошці, застеленій харчовою плівкою. Після цього помістити їх в морозильну камеру на 2 години.
Потім потрібно дістати заморожену полуницю й зняти з тарілки пакет разом з ягодами - таким чином підморожена полуниця опиниться вже запакованою у пакеті. Або ж пересипати в пластикову тару, щільно закрити та зберігати в морозилці.
Раніше ми називали спосіб, який допоможе зберегти полуницю свіжою надовго.
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Окрім того, як консервувати полуницю на зиму.