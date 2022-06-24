7 советов, которые помогут выбрать спелый и сладкий арбуз

Арбуз - очень вкусная и полезная ягода. Спелый арбуз является отличным источником природных антиоксидантов, в том числе ликопина, который связан с рядом преимуществ для здоровья, таких как защита от сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Как же выбрать арбуз, чтобы он был спелым и вкусным? Читайте в нашем материале ниже , какие простые способы помогут приобрести "полосатого", который точно не разочарует вас.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз:

1. Обратите внимание на форму

Арбузы бывают разных размеров и форм, от круглых до овальных и удлиненных. Все они могут быть хорошим выбором. Какой бы вы ни выбрали, придерживайтесь твердой и симметричной формы и избегайте выпуклостей, вмятин или порезов неправильной формы.

2. Вес арбуза

Сладкий и спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Обычно это означает, что он полон воды и, следовательно, более сочный. Выбирая арбуз, берите тот, который кажется самым тяжелым для своего размера.

3. Проверка на стук

Еще один способ проверить спелость арбуза - по звуку, который издает арбуз, когда вы хлопаете или стучите по нему. Хотя этот метод субъективен, он очень популярен среди любителей арбузов.

Спелый арбуз должен издавать звонкий звук при ударе по нему рукой или кулаком. Если у него глухой или плоский звук, скорее всего, он перезрел.

Если же сжать плод обеими руками, то он должен потрескивать.

4. Желтое пятно

Желтое (полевое) пятно - это светлое пятно снаружи, и это то место, где арбуз лежал на земле. Большое желтое пятно указывает на то, что арбуз дольше созревал на лозе и должен быть слаще.

Наоборот, более белое пятно говорит о том, что он был сорван слишком рано и не достиг пика зрелости. Поскольку арбузы не продолжают созревать после сбора урожая, выбор арбуза с более белым пятном означает, что вы, скорее всего, получите безвкусную ягоду.

5. Проверьте хвостик

Зеленый хвостик обычно свидетельствует о том, что арбуз был собран слишком рано и не созрел, так как еще рос. Наоборот, засохший стебель указывает на спелый арбуз. Арбуз без плодоножки лучше не покупать: скорее всего, ее намеренно оторвали, чтобы скрыть плохое качество плода.

6. Посмотрите на полоски

Обратите внимание на полоски - они должны быть четкими и контрастными. Чем больше контраст между светлыми и темными полосами, тем лучше.

7. Проверьте, есть ли пятна

Сухие пятна и прожилки, похожие на паутинки, являются отличными показателями очень сладкого арбуза. Эти пятна показывают, где сахар просачивается из фруктов. Таким образом, обязательно осмотрите все стороны арбуза перед покупкой.