7 смелых идей маникюра в виде змеи для празднования Китайского Нового года 2025

Маникюр со змеиным принтом - это отличный выбор для празднования Китайского Нового года 2025 , который пройдет под знаком Змеи по китайскому календарю и наступит 29 января. Этот принт символизирует не только стиль, но и ассоциируется с мудростью, трансформацией и удачей, что делает его идеальным для такого важного события.

Змеиный принт

Чтобы создать на ногтях имитацию змеиного принта, необходимо покрыть их одним оттенком гель-лака, а затем прикрепить тонкую сетку, пока ногти еще липкие. Затем наносим акцентный цвет (в данном случае черный) поверх сетки, и осторожно снимаем его. Завершаем тонким блестящим верхним слоем, чтобы имитировать "мокрую кожу" змеи.

Модный маникюр со змеиным принтом (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Нюдовый маникюр с рисунками змеи

Если вы любите более сдержанный стиль, можно выбрать однотонный маникюр нейтрального оттенка, а на одном или двух ногтях использовать наклейки с этим мотивом или же сделать рисунок с помощью стемпинга.

Нюдовый маникюр (фото: instagram.com/narinanails)

Красный нейл-арт

Красный цвет традиционно считается удачным в китайской культуре, ассоциируясь с благополучием и счастьем. Можно сделать маникюр в красных тонах со змеинными узорами. Такой дизайн будет не только стильным, но и символичным для праздника.

Оригинальный вариант красного маникюра (фото: instagram.com/vanityprojects)

Ногти с эффектом металлик

Золотые или серебряные элементы в маникюре прекрасно подчеркнут праздничную атмосферу. Добавьте металлический змеиный рисунок на ногтях или используй фольгу для создания эффекта змеиных чешуек.

Эффектный 3D-маникюр (фото: instagram.com/naominailsnyc)

Абстрактный волнистый дизайн

Маникюр на Китайский Новый год 2025 можно сделать в зеленых оттенках, так как именно они считаются самыми счастливыми. Также можно добавить интересные волнистые линии, которые будут имитировать символ этого года - змею.

Маникюр с волнистыми узорами (фото: instagram.com/pop_polished)

Французский маникюр

Можно поэкспериментировать с французским маникюром - нанести на кончик не белый оттенок, а серебристо-серый. Также с помощью стемпинга перенести рисунок змеи на несколько ногтей. Или же нарисовать их от руки.

Необычный французский маникюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Лунный маникюр

Китайский Новый год еще называют Лунный Новым годом - традиционно эта дата связана с завершением полного лунного цикла, знаменуемого зимним новолунием. Поэтому это можно изобразить в маникюре. На одной руке рисуем лунные фазы и солнце, а на другой - геометрическую змею с блестящими частицами.

Лунный маникюр с интересным узором (фото: instagram.com/narinanails)