7 смелых идей маникюра в виде змеи для празднования Китайского Нового года 2025
Маникюр со змеиным принтом - это отличный выбор для празднования Китайского Нового года 2025, который пройдет под знаком Змеи по китайскому календарю и наступит 29 января. Этот принт символизирует не только стиль, но и ассоциируется с мудростью, трансформацией и удачей, что делает его идеальным для такого важного события.
РБК-Украина (проект Styler) решило собрать для вас небанальные идеи дизайна со змеиным принтом.
Змеиный принт
Чтобы создать на ногтях имитацию змеиного принта, необходимо покрыть их одним оттенком гель-лака, а затем прикрепить тонкую сетку, пока ногти еще липкие. Затем наносим акцентный цвет (в данном случае черный) поверх сетки, и осторожно снимаем его. Завершаем тонким блестящим верхним слоем, чтобы имитировать "мокрую кожу" змеи.
Модный маникюр со змеиным принтом (фото: instagram.com/betina_goldstein)
Нюдовый маникюр с рисунками змеи
Если вы любите более сдержанный стиль, можно выбрать однотонный маникюр нейтрального оттенка, а на одном или двух ногтях использовать наклейки с этим мотивом или же сделать рисунок с помощью стемпинга.
Нюдовый маникюр (фото: instagram.com/narinanails)
Красный нейл-арт
Красный цвет традиционно считается удачным в китайской культуре, ассоциируясь с благополучием и счастьем. Можно сделать маникюр в красных тонах со змеинными узорами. Такой дизайн будет не только стильным, но и символичным для праздника.
Оригинальный вариант красного маникюра (фото: instagram.com/vanityprojects)
Ногти с эффектом металлик
Золотые или серебряные элементы в маникюре прекрасно подчеркнут праздничную атмосферу. Добавьте металлический змеиный рисунок на ногтях или используй фольгу для создания эффекта змеиных чешуек.
Эффектный 3D-маникюр (фото: instagram.com/naominailsnyc)
Абстрактный волнистый дизайн
Маникюр на Китайский Новый год 2025 можно сделать в зеленых оттенках, так как именно они считаются самыми счастливыми. Также можно добавить интересные волнистые линии, которые будут имитировать символ этого года - змею.
Маникюр с волнистыми узорами (фото: instagram.com/pop_polished)
Французский маникюр
Можно поэкспериментировать с французским маникюром - нанести на кончик не белый оттенок, а серебристо-серый. Также с помощью стемпинга перенести рисунок змеи на несколько ногтей. Или же нарисовать их от руки.
Необычный французский маникюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Лунный маникюр
Китайский Новый год еще называют Лунный Новым годом - традиционно эта дата связана с завершением полного лунного цикла, знаменуемого зимним новолунием. Поэтому это можно изобразить в маникюре. На одной руке рисуем лунные фазы и солнце, а на другой - геометрическую змею с блестящими частицами.
Лунный маникюр с интересным узором (фото: instagram.com/narinanails)
Ранее мы рассказали про маникюр Селены Гомес на "Золотом глобусе-2025".
Также читайте про 7 идей маникюра на январь 2025.
Для написания материала были использованы страницы Instagram нейл-мастеров: Betina R. Goldstein, NARINA CHAN, Vanity Projects, Naomi Yasuda, franci, Lauren.