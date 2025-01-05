7 идей маникюра на январь 2025: чем заменить новогоднюю тематику

После новогодней мишуры и блесток на ногтях, от которых все уже изрядно подустали, хочется выбрать максимально спокойный дизайн маникюра. Например, это может быть серый оттенок гель-лака , который подчеркнет ваш статус, или же другие.

Белый

Белый или молочный маникюр в январе 2025 - это не только про холодную красоту зимы, но и про минимализм, чистоту и элегантность, что делает его отличным выбором для начала года. Можно сделать минималистичное глянцевое или матовое покрытие.

Белый оттенок на ногтях (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Нежно-розовый

Однотонный нежно-розовый цвет на всех ногтях - это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такой маникюр выглядит сдержанно, элегантно и подходит для любых событий. В сочетании с зимними акцентами, такими как серебристые или белые элементы, он приобретает особую гармонию и нежность, идеально подходящую для января.

Розовый цвет (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Теплый красный

Классический, но всегда актуальный маникюр с теплым красным цветом на всех ногтях. Это может быть глянцевое или матовое покрытие, в зависимости от вашего настроения и стиля. Такой маникюр выглядит ярко, но не слишком агрессивно, идеально подходит для зимнего сезона.

Теплый оттенок красного (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Шоколадно-коричневый

Однородный шоколадно-коричневый цвет на всех ногтях будет выглядеть изыскано и спокойно. Для создания современного эффекта можно выбрать матовое покрытие, которое добавит утонченности и шика. Такой маникюр подходит для тех, кто предпочитает более сдержанный и элегантный стиль.

Коричневый маникюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Насыщенный бордовый

Классический вариант - полностью однотонный насыщенный бордовый маникюр. Это будет выглядеть шикарно и стильно, особенно если использовать матовое покрытие, которое придаст маникюру более современный и сдержанный вид. Такой маникюр прекрасно подходит для офисной обстановки или торжественных случаев.

Бордовый оттенок (фото: instagram.com/raelondonnails)

Французский маникюр

Французский маникюр - это универсальный и всегда актуальный стиль, который легко адаптировать под зимний сезон и январь 2025. Нежно-розовый цвет идеально подходит для зимы и создает эффект легкости и свежести. Для более яркого акцента добавьте прозрачные или белые кончики с тонким слоем блеска. Этот маникюр выглядит изысканно и подойдет для любого случая, будь то повседневный образ или более торжественная ситуация.

Нежный френч на январь 2025 (фото: instagram.com/bambinailss)

Серый

Классический светло-серый оттенок идеально подходит для повседневной носки. Такой маникюр будет смотреться сдержанно и стильно, при этом гармонично сочетается с любым образом. Его можно разнообразить стемпингом или хаотичными мазками.

Модный маникюр на январь (фото: instagram.com/themaniclub)