Совсем не 1 января. Когда в разных странах и культурах отмечают Новый год

Празднование Нового года является одним из древнейших и самых распространенных праздников в мире, однако даты и традиции его празднования различаются в зависимости от культуры и религиозных верований. В разных уголках планеты люди приветствуют новое начало в разное время, используя свои уникальные календари.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и почему Новый год празднуют в разных странах и культурах мира.

Персидский Новый год - Навруз

Навруз, или Персидский Новый год, празднуется в день весеннего равноденствия, примерно 20-21 марта. Этот праздник имеет корни в зороастризме и отмечается в Иране, Центральной Азии, Азербайджане и других странах.

Навруз символизирует обновление природы, начало новой жизни и весны. Люди готовятся к празднику, убирая дом, украшая столы традиционными блюдами и символами достатка. Этот день объединяет семьи и является символом гармонии человека с природой.

Празднование Навруза (фото: Википедия)

Китайский Новый год

Китайский Новый год, или Праздник Весны, отмечают между 21 января и 20 февраля в зависимости от лунного календаря. Это один из важнейших праздников в Китае, который знаменует приход весны и нового года по традиционному китайскому летоисчислению.

Каждый год символизирует одно из 12 животных китайского зодиака, что придает празднику особую символику. Китайцы верят, что очищение дома от зла и долгов перед праздником приносит удачу на весь следующий год. Грандиозные парады, красные фонари и фейерверки создают неповторимую атмосферу этого праздника.

Индийский Новый год - Дивали

Дивали, или Праздник огней, является одним из важнейших праздников в индуизме и часто считается началом нового года. Он отмечается осенью, в октябре-ноябре, в зависимости от лунного календаря. Этот праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом, а также новый этап в жизни человека.

Во время Дивали дома украшают огоньками, свечами и фонариками, что создает волшебную атмосферу. Это новое начало напоминает о важности внутреннего света и мудрости.

Спектакль на Дивали (фото: Википедия)

Исламский Новый год - Хиджра

Исламский Новый год, или Хиджра, отмечается в первый день месяца мухаррам по лунному календарю. Дата празднования меняется каждый год, поскольку исламский календарь короче григорианского.

Этот праздник имеет религиозное значение и связан с переселением пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Исламский Новый год не сопровождается громкими празднованиями, а является днем размышлений, молитвы и духовного очищения. Для мусульман это возможность перевернуть страницу и начать новый год с чистым сердцем.

Еврейский Новый год - Рош ха-Шана

Еврейский Новый год, или Рош ха-Шана, празднуется осенью, в сентябре-октябре, в зависимости от еврейского лунно-солнечного календаря. Этот праздник символизирует день суда, когда Бог решает судьбу каждого человека на следующий год.

Во время Рош ха-Шана евреи молятся, трубят в шофар (бараний рог) и едят символические блюда, например яблоки с медом, символизирующие сладкий год. Это время для покаяния, самоанализа и примирения с близкими. Праздник завершается Йом Кипуром - днем очищения.

Празднование Рош ха-Шана (фото: Википедия)

Буддийский Новый год - Сонгкран

В буддистских странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Мьянма и Лаос, Новый год отмечают в апреле. Сонгкран, буддийский Новый год, является праздником очищения и нового начала. Люди обрызгивают друг друга водой, что символизирует очищение от зла и несчастий прошлого года.

Во время Сонгкрана также почитают старших, посещают храмы и совершают добрые дела. Этот праздник полон радости, смеха и традиционного семейного тепла.