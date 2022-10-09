ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

7 ежедневных вещей, которые портят и старят вашу кожу: как этого избежать

Новина українською →
Воскресенье 09 октября 2022 09:42
7 ежедневных вещей, которые портят и старят вашу кожу: как этого избежать Фото: Как избежать старения и порчи кожи (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Конечно, с годами никто из нас не становится моложе, но тонус нашей кожи мы можем поддерживать в течение жизни.

Что портит наш внешний вид и как этого избежать, рассказали врачи из DOC.UA.

Основные причины, по которым портится кожа:

  • Некачественная косметика
  • Недостаток сна
  • Курение
  • Погода
  • Алкоголь
  • Стресс
  • Процесс старения

Как улучшить вашу кожу

Защищайте кожу от солнца. Каждый день перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем.

Регулярно очищайте кожу.

Используйте средства по уходу, которые отвечают потребностям вашей кожи.

Регулярно стирайте постель и полотенца.

Бережно относитесь к своей коже: используйте мягкие очищающие средства, мойтесь в теплой, а не горячей воде, используйте крем, лосьон или гель во время бритья, а также чистую острую бритву.

Бросьте курить.

Соблюдайте здоровую диету, ешьте много фруктов, овощей, цельного зерна, нежирных белков.

Пейте много жидкости.

Управляйте стрессом.

Обратитесь к сертифицированному дерматологу, если вам не нравится качество кожи.

Раньше мы писали, какие родинки у детей могут быть опасными.

Также читайте о 7 болезнях, обостряющихся осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье кожа