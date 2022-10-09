7 ежедневных вещей, которые портят и старят вашу кожу: как этого избежать

Фото: Как избежать старения и порчи кожи (freepik)

Конечно, с годами никто из нас не становится моложе, но тонус нашей кожи мы можем поддерживать в течение жизни.

Что портит наш внешний вид и как этого избежать, рассказали врачи из DOC.UA.