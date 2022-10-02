7 болезней, обостряющихся осенью: как этого избежать

Осень – период смены не только погоды. Меняется наш организм, которому приходится адаптироваться и приспосабливаться. И не всегда этот процесс проходит "без потерь" для здоровья.

Об этом говорится в Instagram хабе украинских врачей DOC.UA.

Грипп

Безусловно, это самая неприятная "осенняя" болезнь. Лучшей профилактикой, конечно, является вакцинация. Прививка не обязательна, но рекомендуется.

Цистит

Переохлаждение часто приводит к неприятным воспалениям. Воспаление слизистой мочевого пузыря чаще встречается у женщин и проявляется частым и болезненным мочеиспусканием.

Чтобы уберечься, следует одеваться по погоде, оставив модные короткие юбки и платья на лето.

Болезни сердца

Осенью может обостриться ишемическая болезнь сердца, возникнуть перепады давления, а также приступы стенокардии. Обычно эти симптомы характерны для резких изменений температуры. Людям, подверженным подобным сезонным обострениям, нужно ежедневно гулять на свежем воздухе, а также принимать соответствующие препараты для укрепления сосудов.

Язвенная болезнь

Причиной такого обострения может являться переход на новый режим дня, неправильное питание, авитаминоз, эндокринные нарушения, депрессивное состояние после отпусков и каникул.

Чтобы этого предотвратить, следует соблюдать диету и пить достаточно минеральной воды без газа.

Осенние кожные болезни

Причинами развития дерматита обычно являются переохлаждение и простуда на фоне общего ослабления иммунитета, присущего осени.

Чтобы избежать возможных проблем, старайтесь придерживаться диеты, правильного режима сна и отдыха, избегать стресса.

Сезонный гипотиреоз

Осенью уменьшается продуцирование гормонов щитовидной железой. Если вы заметили у себя хроническую усталость, необоснованное изменение настроения, увеличение веса, чувство постоянного озноба, боли в мышцах, суставах, возможно – это гитотериоз.

При появлении проблем со щитовидкой, нужно немедленно обратиться к эндокринологу, а для профилактики есть больше морепродуктов и употреблять йодированную соль.

Осенние болезни нервной системы

Осенью часто наблюдается возникновение депрессии. Причин этому немало: сокращение светового дня, недостаток ультрафиолета и витамина D, а также осенняя серость. Именно поэтому в осенний период фиксируется рост неврозов, психозов, сопровождающихся бессонницей, тревогой и раздражительностью.

Справиться с депрессией помогает самовнушение, прием седативных препаратов, посещение солярия, а также интересное хобби.